Cléopâtre : Patty Jenkins en dit plus sur son biopic avec Gal Gadot

Alors qu'elle sort juste de « Wonder Woman 1984 », Patty Jenkins travaille déjà sur un autre gros projet avec Gal Gadot : un biopic sur Cléopâtre. Elle a hâte de se lancer dans ce projet fou avec son actrice.

Gal Gadot bientôt en Cléopâtre

Décidément, Gal Gadot et Patty Jenkins ne se quittent plus. Depuis leur rencontre en 2017 pour Wonder Woman, une amitié est née entre les deux femmes. Tandis qu'elles sortent juste de la production de Wonder Woman 1984, elles travaillent déjà sur un nouveau projet en commun : un biopic ambitieux sur Cléopâtre. L'initiation du projet vient de la comédienne, qui produit et et jouera dans ce biopic basé sur la vie de la reine égyptienne.

Gal Gadot ©Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Depuis l'annonce de ce projet, certains internautes sont montés au créneau contre Gal Gadot. Cette dernière est israélienne, et de nombreux spectateurs demandent à que le rôle de Cléopâtre soit interprété par une actrice égyptienne ou macédonienne. Gal Gadot a personnellement réagi à ce pseudo scandale, et semble bien déterminée à camper la souveraine égyptienne :

Tout d'abord, si vous voulez être fidèle aux faits, Cléopâtre était macédonienne. Nous recherchions une actrice macédonienne qui pourrait correspondre à Cléopâtre. On a trouvé personne et j'étais passionnée par Cléopâtre. J'ai des amis de partout, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou catholiques ou athées ou bouddhistes, ou juifs bien sûr. Les gens sont des gens, et moi je veux célébrer l'héritage de Cléopâtre et honorer cette incroyable icone historique que j'admire tant. J'ai envie de proposer mon propre film.

Patty Jenkins a du pain sur la planche

Entre Wonder Woman 3, Cléopâtre et Rogue Squadron, Patty Jenkins a un emploi du temps chargé. Pourtant, elle ne démérite pas, et semble très excitée à l'idée de faire ce film sur la reine Cléopâtre. Dans une récente interview à Collider, la réalisatrice a révélé comment son point de vue sur le sujet tentera de montrer la reine comme une cheffe formidable, à part entière :

Je pense que j'ai déjà abordé un personnage compliqué dans Monster. Quand on entre dans le point de vue de cette personne, cela devient vraiment une histoire intéressante. J'espère que je l'ai fait aussi avec Wonder Woman. Donc, je veux appliquer cette même approche à l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire, Cléopâtre. La seule histoire que nous connaissons c'est sa relation avec les romains. Il faut regarder ce qui existe ailleurs, à propos de Cléopâtre, et le portrait d'un chef assez méchant, incroyable. Un des grands leaders en Egypte.

Cléopâtre ©20th Century Fox

Une fabuleuse histoire à raconter

Patty Jenkins veut visiblement montrer une vision différente de la vie et du destin de Cléopâtre. Elle cherche à développer d'autres éléments de sa vie que les thématiques habituellement abordées, comme sa beauté ou sa relation avec Jules César. En plus d'être le dernier pharaon d’Égypte, Cléopâtre parlait de nombreuses langues, était un puissant chef militaire, et avait une énorme influence sur la politique romaine et occidentale. Selon Patty Jenkins, le film Cléopâtre explorera les différentes facettes de son règne qui ont été jusqu'à présent ignorées :

Une fois que nous sommes vraiment entrés dans les moindres détails, il y a une histoire assez incroyable à raconter. Donc je pense juste que c'est une histoire qui mérite d'être fabuleusement bien racontée. Gal développe ça depuis un moment et quand elle me l'a apporté, j'étais très excitée par ce que ça pourrait donner. Et je pense qu'elle serait une Cléopâtre incroyable.

Pour le moment, seules Patty Jenkins et Gal Gadot sont attachées au projet. Le scénario est écrit par Laeta Kalogridis. Le long-métrage n'a pas encore de date de sortie.