Collatéral : stand de tir et déguisement de livreur, la folle préparation de Tom Cruise pour le film

Diffusé ce soir sur Arte, "Collatéral" est l'un des grands films de Michael Mann. Retour sur la préparation particulière de Tom Cruise pour incarner Vincent.

Collatéral : une nuit mémorable de Michael Mann

Collatéral (2004) est à n'en pas douter un des meilleurs films de Michael Mann et des acteurs qui y ont participé. Un polar intense qui voit Vincent (Tom Cruise) monter dans le taxi de Max (Jamie Foxx), à Los Angeles. Le premier a plusieurs rendez-vous en ville et demande au second d'être son chauffeur le temps d'une nuit. Sauf que Vincent n'est pas un businessman, mais un tueur qui doit éliminer plusieurs cibles. Lorsque Max comprend à quoi il est mêlé, il est déjà trop tard.

Outre son concept prenant, Collatéral fascine par la relation qui se crée entre Max et Vincent, tous les deux partageant des éléments de leur vie durant cette nuit et entre deux fusillades. La mise en scène de Michael Mann est également exemplaire, marquée par l'usage du numérique qui permet au cinéaste d'obtenir une grande profondeur et des éclairages particuliers pour capter comme personne une nuit à Los Angeles. C'est notamment pour ces raisons qu'on plaçait le film assez haut dans notre classement des films de Michael Mann. Mais il y aurait encore beaucoup d'autres choses à évoquer sur Collatéral, comme la performance exceptionnelle de Tom Cruise.

Vincent (Tom Cruise) - Collatéral ©United International Pictures

L'acteur, habitué à jouer les héros (Top Gun, Mission Impossible, etc.), a pour une fois accepté d'être l'antagoniste du film. Un tueur froid et méthodique qui s'avère néanmoins bouleversant dans ses moments d'introspection. Un simple regard de l'acteur devant les coyotes qui traversent la route suffit à faire entrevoir la profondeur du personnage, tandis que son dernier plan dans le métro et peut-être l'un des plus beaux proposés par Michael Mann.

Un entraînement intense pour devenir Vincent

Pour en arriver à cette performance, Tom Cruise a travaillé. Et pas qu'un peu. D'abord avec Michael Mann, pendant 2-3 mois qui lui a apporté un nombre important de détails sur Vincent et son passé. Comme il l'expliquait dans le making of, le cinéaste lui a montré des photos d'où venait son personnage, lui a raconté son histoire, ce qu'il faisait lorsqu'il était enfant ou adolescent. Et d'après Michael Mann, lui et Tom Cruise ont ainsi eu "une compréhension complète de ce que pense Vincent à chaque moment du film".

Outre cette préparation psychologique du personnage, Tom Cruise a dû faire une préparation physique pour incarner au mieux Vincent, jusqu'à "devenir le personnage". C'est alors Michael Mann lui-même qui a mis en place un programme d'entraînement au tir avec Mick Gould, un ancien membre des forces spéciales britanniques (SAS, Special Air Service), expert en combat rapproché et qui avait déjà travaillé avec le réalisateur pour Heat (1996).

C'est le genre d'entraînement que (Vincent) aurait eut s'il avait passé entre 8 et 12 ans dans les forces spéciales.

Tom Cruise a alors dû manier des pistolets à blanc qui se rapprochent énormément de véritables armes à feu. Un choix de Michael Mann pour que ses sensations soient les plus proches d'une certaine réalité. Découvrez cet entraînement avec la vidéo ci-dessous :

Quand Tom Cruise se déguise en livreur FedEx

En plus du maniement des armes, Tom Cruise a travaillé pendant des mois les chorégraphies des combats au corps à corps. Le tout, toujours sous le contrôle de Michael Mann, extrêmement minutieux.

Tout ce que Tom fait dans le film, ce n'est pas le travail d'un cascadeur. Il l'a fait pour de vrai et sans coupure.

Enfin, un élément important de Collatéral est que Vincent est un personnage qui doit passer inaperçu. Si un témoin le repère, il pourra dire avoir vu un homme blanc avec un costume gris. Une description vague qui rendra très difficile le travail de la police. Mais pour en arriver là, Tom Cruise a essayé à son tour de passer inaperçu. Bien qu'étant une immense star facilement reconnaissable, par son visage comme par sa voix, Michael Mann lui a demandé de se faire passer pour un livreur. Il devait simplement livrer un paquet dans un endroit rempli de monde sans être reconnu. Et l'acteur s'est parfaitement prêté au jeu, allant jusqu'à engager la conversation avec plusieurs personnes sans être démasqué. Le parfait livreur FedEx, comme on peut le voir en caméra cachée dans la vidéo ci-dessous :