Netflix : derniers jours pour revoir ce film (le meilleur ?) avec Tom Cruise

En 2004, Tom Cruise surprend le monde du cinéma et quitte sa zone de confort pour incarner un assassin glacial et cynique dans "Collateral" de Michael Mann. Un rôle d'antagoniste, bien loin de ses personnages héroïques, que l'acteur sublime avec une performance exceptionnelle, à revoir d'urgence avant que le film ne quitte Netflix le 31 mars.

Michael Mann plonge Tom Cruise dans la nuit

Après Ali, biopic du boxeur Mohamed Ali porté par Will Smith, Michael Mann se trouve deux autres stars pour son film Collateral, sorti en 2004. La proposition est technique : une nuit d'enfer durant laquelle un tueur à gages prend en otage un chauffeur de taxi pour qu'il le conduise sur les lieux des contrats qu'il doit exécuter. Tourné de nuit, avec l'usage inédit d'une caméra numérique, Collateral est un polar aussi brillant qu'il est froid, et délicieusement vicieux dans son affrontement entre Max (Jamie Foxx), qui aspire naïvement à créer sa propre entreprise de chauffeurs et Vincent (Tom Cruise), assassin quasi robotique et revenu de tout.

À Los Angeles, Max Durocher chauffeur de taxi de nuit, prend à son bord Annie Farrell (Jada Pinkett Smith), procureure. Ils sympathisent. Arrivée à destination, elle lui donne sa carte de visite. Un peu plus tard, Max prend un client, Vincent. Celui-ci lui demande de le garder comme chauffeur une partie de la nuit, pour effectuer cinq courses, en échange d'un généreux pourboire...

Tom Cruise fait-il un meilleur anti-héros qu'un "simple" héros ? C'est évidemment avec brio qu'il incarne Ethan Hunt dans la saga Mission: Impossible et "Maverick" dans les films Top Gun, et globalement ses personnages sont très souvent bien intentionnés, réparateur de torts et développés de manière à générer une forte empathie des spectateurs. Ça marche, ça marche même très bien, mais si on entend souvent que ces prestations dans Magnolia, Tonnerre sous les Tropiques et Collateral sont si mémorables, c'est parce que Tom Cruise fascine encore plus quand il joue l'ambiguïté et le bad guy.

"Maverick" comme on ne l'a jamais vu

Dans Collateral, il parvient à incarner au-delà des attentes le modèle du personnage "mannien", à savoir un homme froid, déterminé, pressé par le temps, qui existe avant tout par sa fonction dans le monde qu'il habite, et aspirant à la perfection de cette fonction. Ici, en tueur à gages impitoyable, il ajoute au professionnalisme façon Neil McCauley dans Heat (Robert De Niro) une ironie et un cynisme délicieux, qui font merveille dans ses échanges tendus avec Max. Anti-héros et antagoniste parfait de Collateral, ses regards et ses mouvements épousent parfaitement la mécanique tragique et implacable du cinéma de Michael Mann. Le réalisateur expliquait au sujet de l'acteur :

Quand Tom se concentre sur un certain type de personnages, s'il est éloigné de lui alors c'est excitant pour l'homme d'aventures qu'il est, excitant d'être sur une sorte de frontière avec un personnage qu'il peut apprendre à connaître mais qui reste très différent de lui. J'ai senti qu'il vivait ça comme une véritable aventure. (...) Pour jouer Vincent, ce sociopathe solipsiste, qui a toutes les put**** de réponses et qui est si méthodique et bon dans ce qu'il fait, la sensation était que Tom était parfait. Il est perfectionniste quand il s'agit de connaître les choses qu'il est censé faire, et c'est pourquoi il exécute lui-même ses cascades dans "Mission : Impossible".

Vincent (Tom Cruise) - Collateral ©United International Pictures

Tom Cruise n'était pas le premier choix

La production de Collateral a mis du temps à démarrer, beaucoup trop pour l'acteur qui avait d'abord rejoint le projet pour incarner Vincent. À l'origine, c'est ainsi Russell Crowe qui devait prendre le rôle, face à Adam Sandler qui tiendrait lui le rôle de Max. À l'époque, Russell Crowe est une immense star après ses deux performances majeures dans Gladiator et Un homme d'exception, après aussi une performance non moins remarquable dans Révélations de Michael Mann, sorti en 2000. Lassé des retards, il se retire en 2003 du projet, et Adam Sandler quitte aussi le casting pour un conflit d'agenda.

Il faut reconstituer un casting et Michael Mann rencontre alors Tom Cruise. Mais ce n'est pas directement pour le rôle de Vincent. En effet, comme rapporté par The Hollywod Reporter en 2014, le réalisateur a révélé qu'il lui a d'abord parlé du rôle de Max, avec en tête l'idée que l'assassin sur la banquette arrière du taxi soit incarnée par une femme. Tout en gardant secret à quelle actrice le rôle aurait été confié...

Aujourd'hui, il s'agit indéniablement d'un des plus grands rôles dans la filmographie de Tom Cruise, peut-être le meilleur si l'on considère combien il est alors sorti de sa zone de confort. Et l'histoire n'en est que plus belle quand on sait qu'à l'origine ce casting n'avait donc rien d'évident.