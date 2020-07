Comment Tom Cruise a-t-il réussi à obtenir un énorme budget pour son film dans l’espace ?

Outre "Mission Impossible 7" et "8", le prochain projet de Tom Cruise s’annonce fou, puisqu’il a l’intention de tourner un film dans l’espace. Et pour financer le long-métrage qui n’a pas encore de titre ni de date de sortie, l’acteur a obtenu un budget de 200 millions de dollars.

De quoi parlera le film tourné dans l’espace avec Tom Cruise ?

L’intrigue du film révolutionnaire reste pour le moment un mystère. Alors qu’on a eu vent du projet en mai dernier, aucune information sur l’histoire du long-métrage qui marquera un tournant dans l’histoire du cinéma n’a filtrée. On ne connaît pas non plus les seconds rôles du film, qui accompagneront potentiellement Tom Cruise dans l’espace.

En revanche, on sait que c’est Doug Liman qui embarquera avec l’acteur dans la station spatiale pour mettre en boîte le film, d’après un scénario qu’il écrira lui-même. Le réalisateur a déjà collaboré avec l’interprète d’Ethan Hunt sur Edge of Tomorrow et Barry Seal : American Traffic. On sait aussi que Christopher McQuarrie, le collaborateur de longue date de l’acteur, se chargera de produire le long-métrage. Les deux hommes se retrouveront après Walkyrie, Jack Reacher 1 et 2, Mission Impossible : Protocole Fantôme, Rogue Nation et Fallout, La Momie, le futur Top Gun : Maverick et les Mission Impossible 7 et 8 à venir.

Le milliardaire sud-africain Elon Musk, parfois considéré comme le réel Iron Man, sera un partenaire sur le projet, et a facilité la connexion entre l’équipe du film et la NASA, dont la station spatiale internationale servira de lieu de tournage.

La passion de Tom Cruise suffisante pour convaincre Universal de produire le film ?

Selon Deadline, le film tourné dans l’espace sera produit par Universal. Et, toujours d’après le média américain, il n’a pas fallu grand-chose pour convaincre le studio d’allouer un très gros budget à l’équipe du film. Tout ce dont Tom Cruise, Doug Liman, Christopher McQuarrie, et P.J. van Sandwijk, qui produira le long-métrage avec eux, ont eu besoin était un entretien à distance via Zoom avec des exécutifs d’Universal. Les quatre hommes ont pitché le projet sans même un script, puisque Liman ne l’a pas encore écrit, et ont reçu un budget de 200 millions de dollars. Les décideurs d’Universal auraient tout simplement été séduits par la passion de Cruise et ses trois acolytes pour le projet. On imagine sans mal l’enthousiasme de l’acteur, toujours prêt à réaliser des cascades de folie, être suffisant pour convaincre le studio. Sa popularité a aussi bien évidemment dû aider, puisque le nom de l’acteur à lui seul promet d’attirer un grand nombre de spectateurs dans les salles à la sortie du film.

Étant donné l’ampleur du projet, la somme de 200 millions de dollars semble raisonnable, puisque d’énormes blockbusters peuvent facilement coûter jusqu’à 350 millions de nos jours. Mais l’équipe du film devrait économiser sur les effets spéciaux, étant donné qu’ils captureront les décors spatiaux sur place. On verra ce que Cruise et ses acolytes nous préparent pour marquer le coup.