DC : les séries Zatanna et Constantine seraient en développement

Les fans de l'univers DC vont voir un vieux rêve se réaliser avec la série Dark Justice League sur HBO Max produite par J.J. Abrams. En marge de celle-ci, des projets qui y sont reliés devraient voir le jour. Si rien n'est encore officiel, Constantine et Zatanna seraient susceptibles d'avoir leur propre show.

La Dark Justice League prend vie grâce à J.J. Abrams

La Dark Justice League, c'est le projet avec lequel personne ne veut se mouiller. Il aura été question de plusieurs adaptations mais aucune n'a vu le jour, peut-être en raison du côté sombre qui ne rime pas forcément avec commercial pour les studios. L'ère que l'on vit actuellement, avec le succès de Joker en référence, montre que l'on peut faire des choses estampillées dark. Sous la houlette de J.J. Abrams et sa boîte Bad Robots, la Warner se lance dans l'aventure Dark Justice League avec une série sur HBO Max. Merveilleuse nouvelle, pour cette équipe de héros qui s'occupe des cas en rapport avec le surnaturel et le fantastique. Son roster initial est composé de Constantine, Zatanna, Deadman, Madame Xanadu et Shade the Changing Man. On ne sait pas encore si tous les personnages que l'on vient d'évoquer seront dans la série - plusieurs autres membres ont participé avec le temps - mais il est quasiment assuré que ceux qu'on suivra sont des candidat potentiels pour s'illustrer dans des spin-offs. La Warner songe à bâtir un univers étendu autour de cette équipe, comme ça devient désormais la tradition.

Des premiers spin-offs connus ?

Nous avions déjà évoqué deux possibles projets reliés à la Dark Justice League, avec des rumeurs concernant des films sur Zatanna et Constantine. Un article de The Hollywood Reporter, initialement centré sur la série Peacemaker de James Gunn, a donné des nouvelles de ces projets. D'après le média américain, qui ne s'éternise pas sur le sujet, J.J. Abrams travaille sur l'extension de sa nouvelle équipe et aurait déjà deux séries en tête, sur Zatanna et Constantine. Sans plus de précision, il se dit également dans l'article que d'autres héros pourraient être concernés. On a envie de dire que tous les membres de la Dark Justice League sont éligibles à l'obtention de leur propre show, afin de les développer en autonomie puis de les rassembler en équipe. La même technique que pour Avengers ou la "vraie" Justice League. Inversement, la Warner peut cette fois innover (un bien grand mot) en présentant d'abord l'équipe puis des séries annexes.

Pour Constantine, des vraies questions se posent. Le personnage a connu une adaptation dans le film avec Keanu Reeves mais, surtout, il a déjà une incarnation à la télévision. Matt Ryan le porte dans le contexte de l'Arrowverse. Si une série est effectivement en train de se préparer, comment gérer la situation ? L'acteur va-t-il garder son rôle et passer dans la Dark Justice League ? Ou est-ce que la Warner optera pour un nouveau départ ? La seconde option paraît extrêmement plausible pour ne pas avoir à se connecter avec l'univers de The CW.

Quant à Zatanna, on a pu la voir dans la série Smallville, à l'époque, mais elle ne s'est plus signalée depuis. L'héroïne, moins connue, est la fille d'un magicien qui a aussi emprunté cette voie. Si on peut la croiser en représentation, elle use de ses pouvoirs pour des occasions plus importantes. On attendra des officialisations pour ces deux shows mais le média américain, très fiable en général, ne doit pas balancer ça sans avoir des informations. Si tout se vérifie, c'est la confirmation que la Warner a de grandes idées pour exploiter la marque DC sur sa plateforme. On rappellera, également, qu'un préquel à The Batman sur la police de Gotham va voir le jour sur HBO Max. Et nul doute que d'autres surprises vont arriver avec le temps pour connecter petit et grand écran. D'ailleurs, rien ne dit que la Dark Justice League ne va pas ensuite se propulser en direction des salles obscures...