Nouveau sur Netflix : ce film qui a angoissé tout le monde pendant le Covid

Le Covid est (presque) derrière nous mais ce film dispo sur Netflix devrait nous replonger dans l'angoisse d'une pandémie mondiale. On parle bien évidemment de "Contagion" de Steven Soderbergh, qui avait connu un véritable regain d'intérêt au début de la pandémie.

Contagion : et la fiction est devenue réalité

En 2011, le film Contagion de Steven Soderbergh sort au cinéma. Porté par un casting cinq étoiles, notamment composé de Matt Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard ou encore Jude Law, le long-métrage relate la rapide progression d'un virus mortel à travers le monde et la course contre-la-montre pour trouver un remède et contrôler la panique planétaire qui se répand.

Dans un monde secoué par la pandémie de Covid-19, le film de Steven Soderbergh avait connu une résonance particulière et avait vu sa popularité atteindre des sommets. Ainsi, dès le début de la pandémie, Contagion avait vu ses visionnages exploser, atteignant le top 10 des ventes sur les services de SVOD.

Cette hausse s'expliquait par les frappantes similitudes entre la fiction du film et la réalité vécue par des millions de personnes à travers le monde. Le virus du film, qui tuait 26 millions de personnes en 26 jours, avait suscité une peur palpable chez les spectateurs, reflétant les inquiétudes mondiales au début de la pandémie de Covid.

Un film très réaliste

Contagion se distingue par son approche réaliste de la propagation d'une pandémie. En pour cause. Steven Soderbergh et son équipe ont tenu à collaborer avec des experts médicaux pour créer un scénario crédible, basé sur un véritable virus, mettant en lumière les défis auxquels la société pourrait être confrontée en cas de crise sanitaire majeure.

Contagion © Warner Bros. Pictures

Le scénariste Scott Z. Burns avait ainsi fait des recherches pendant trois ans, et avait rencontré de nombreux spécialistes dans les épidémies, notamment le docteur Larry Brilliant, qui avait participé à l'éradication de la variole dans les années 1960.

Au début de la pandémie de Covid-19, les spectateurs s'étaient donc tournés vers Contagion comme moyen de comprendre la situation que le monde traversait, et qui semblait tout droit sorti d'une fiction, alors qu'une psychose commençait à s'installer dans le monde. Le film servait de miroir à la réalité, offrant une perspective sur la manière dont les gouvernements et les individus réagissaient face à une crise sanitaire d'une telle ampleur.