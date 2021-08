Copshop : un trailer énervé avec Gerard Butler et Frank Grillo

"Copshop" verra Gerard Butler et Frank Grillo s'affronter dans un commissariat. Une comédie d'action qui s'annonce très sympathique et se dévoile avec une bande-annonce.

Gerard Butler et Frank Grillo dans un commissariat

L'année dernière on a retrouvé Gerard Butler dans le film catastrophe Greenland qui s'est avéré être une très bonne surprise (voir notre critique). Malgré la pandémie de Covid-19, le film a eu suffisamment de succès pour qu'une suite soit commandée. En attendant ce Greenland 2, on aura bientôt notre dose de Gerard Butler avec cette fois un film d'action : Copshop. Le comédien change de style. Pas de famille à sauver de l'apocalypse cette fois, mais un homme à tuer.

Qui sera sa cible ? Frank Grillo ! Un autre acteur habitué du cinéma d'action. Il était notamment au casting dernièrement de Boss Level, une autre bonne surprise (voir notre critique) avec Joe Carnahan à la réalisation et au casting Mel Gibson, Naomi Watts et Annabelle Wallis.

Bob (Gerard Butler) - Copshop ©Entract Films

Copshop, une sympathique comédie d'action ?

La bande-annonce de Copshop a été dévoilée (en une d'article). On y suit d'abord Frank Grillo, poursuivit par des tueurs. Pour sauver sa peau, il a la bonne idée de se faire arrêter. Car évidemment personne irait s'attaquer à un commissariat. Quoi que...

Gerard Butler fait ainsi de même. Une arrestation musclée et le voilà enfermé en face de l'homme à abattre. Problème, d'autres tueurs ont bien l'intention de se charger de ce contrat. Parmi lesquels Toby Huss en grande forme. La policière interprétée par Alexis Louder aura dès lors fort à faire pour sauver sa peau et celle du prisonnier.

Copshop s'annonce donc assez déjanté. Il y a beaucoup d'humour qui sort de cette bande-annonce et une bonne dose d'action. La promesse d'une sympathique série B. De plus, le concept est plutôt malin. Une grande partie du film devrait se dérouler dans le commissariat pour faire de Copshop une sorte de huis clos avec des ennemis qui viendront tout exploser au fur et à mesure.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée chez nous.