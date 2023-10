Coup de Foudre à Notting Hill 2 ne va pas plaire aux fans

Richard Curtis, le scénariste de la comédie romantique culte "Coup de foudre à Notting Hill" a écrit la suite, et elle ne va pas plaire aux fans de William et Anna !

Coup de Foudre à Notting Hill : une romcom culte

Quand on évoque les comédies romantiques cultes, Coup de Foudre à Notting Hill occupe une place de choix. Sorti en 1999, ce film réalisé par le cinéaste britannique Roger Michell et écrit par Richard Curtis (Love Actually) raconte l'histoire de la rencontre surréaliste (mais sympathique) entre William Thacker, un libraire londonien joué par Hugh Grant, et Anna Scott, une actrice américaine de renom incarnée par Julia Roberts. Alors que ces deux-là n'auraient jamais dû se croiser un jour, le destin en a décidé autrement. Une simple visite d'Anna dans la petite librairie de quartier de William déclenche une série d'événements qui les rapprochent malgré les obstacles apparents.

Leur relation, initialement marquée par des quiproquos et des moments gênants, évolue rapidement en une romance touchante, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés ceux qui vivent sous les projecteurs et ceux qui mènent une vie plus ordinaire. Aux côtés de Julia Roberts et Hugh Grant, des seconds rôles marquants et décalés, à commencer par Rhys Ifans dans la peau de Spike, l'excentrique colocataire de William, rendent définitivement culte cette romcom de Roger Michell.

Richard Curtis a écrit la suite ! Mais les fans ne vont pas aimer...

Presque vingt-cinq ans après la sortie de Coup de foudre à Notting Hill, et alors qu'un retour de Hugh Grant et Julia Roberts semblait fortement improbable pour raconter la suite de l'histoire, le scénariste Richard Curtis a néanmoins écrit un deuxième volet. Au départ, il voulait en faire un court-métrage, destiné au Red Nose Day 2023 (comme il l'avait fait avec la suite de Love Actually), un Téléthon caritatif organisé chaque année au Royaume-Uni, mais le projet est finalement tombé à l'eau. Il pourrait cependant tout de même voir le jour ultérieurement sur la BBC.

C'est ce que le scénariste a déclaré lors du podcast Have You Seen ?, en précisant où en sont Anna et William aujourd'hui. Et ça ne va pas plaire aux fans :

J'ai écrit un Coup de Foudre à Notting Hill 2, qui était à la base un court-métrage d'une dizaine de minutes, et qui se déroulait dans le bureau d'un avocat spécialiste des divorces. Hugh Grant et Julia Roberts veulent se séparer, avant de réaliser qu'ils s'aiment encore

a déclaré Richard Curtis.

Pour une star de cinéma, finalement, près d'un quart de siècle de mariage, c'est presque un record...