[EXCLU] Crawl 2 : Alexandre Aja nous donne des infos sur la suite du film d'alligators

Alexandre Aja nous a donné des précisions concernant "Crawl 2", la suite de son film de 2019 avec Kaya Scodelario, dont le tournage devait débuter très prochainement.

Crawl 2 : à quand la suite du film d'Alexandre Aja ?

Cinq ans après Horns (2014), on découvrait en salles un nouveau film d'Alexandre Aja : Crawl (2019). Une série B fort sympathique dans laquelle Kaya Scodelario et Barry Pepper tentent de survivre face à une intempérie et à des alligators qui profitent de la montée des eaux pour aller jusque dans leur maison. Le pitch est simple, mais efficace. Et il permet au réalisateur français de faire un survival tendu et bien rythmé. Produit avec seulement 17 millions de dollars, le long-métrage en a rapporté 91 millions au box-office mondial. Un succès qui a ouvert la voie à une suite, évoquée déjà en 2021, puis relancée ces dernières semaines.

Crawl ©Paramount Picture

On apprenait en effet par The Hollywood Reporter que le tournage devait débuter cet automne en Europe. Cependant, à en croire Alexandre Aja, la production ne serait pas encore totalement en place. Rencontré à l'occasion de la promotion de son prochain film Mother Land (en salles le 25 septembre), le cinéaste nous a indiqué que l'idée d'un Crawl 2 avait été discutée dès la sortie du premier opus, avec différents scénarios envisagés. Mais même s'il est désormais prêt à avancer sur cette suite, Alexandre Aja serait encore dans l'attente d'une confirmation du studio Paramount. Ce qui rend la possibilité d'un tournage dès l'automne moins probable. D'autant que le réalisateur pourrait éventuellement s'attaquer à d'autres projets avant.

On n'a jamais arrêté de travailler sur Crawl. Pour être tout à fait honnête, à la sortie du film, on a tout de suite parlé de potentielles suites, on a développé plusieurs scénarios. Là, on est vraiment prêt à en faire un autre. En tout cas, moi j'en ai très envie. Après, c'est un studio américain, donc on va voir si c'est vraiment parti. En tout cas, on n'est pas encore complètement en préparation. J'ai d'autres projets aussi. Donc je ne sais pas lesquels vont se faire en premier.

Des alligators à New York ?

Autre élément des médias américains à prendre avec des pincettes, le lieu de l'intrigue de ce Crawl 2. Il a été annoncé que le film se déroulera à New York. À ce sujet, Alexandre Aja a affirmé qu'il y avait "encore plusieurs possibilités", sans donner plus de détails. Une autre ville pourrait donc être le terrain de jeu des alligators dans cette suite. Le réalisateur n'ayant pas pris sa décision finale visiblement.

Avant de voir ce Crawl 2 attendu depuis maintenant cinq ans, les amateurs du cinéma d'Alexandre Aja pourront découvrir son nouveau film Mother Land, un thriller horrifique avec Halle Berry qui survie avec ses deux enfants dans une maison isolée tandis qu'un mal étrange rode à l'extérieur... Découvrez ci-dessous la bande-annonce. En salles le 25 septembre.