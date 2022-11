Crazy Bear : un trailer déjanté pour l'histoire d'un ours défoncé à la cocaïne

Basé sur un fait réel, une histoire d'ours qui a ingéré de la cocaïne par kilos, "Crazy Bear" s'annonce comme une comédie complètement barrée et hilarante. Un premier trailer a été dévoilé et ses promesses font rêver.

Crazy Bear, une histoire folle

Après avoir dirigé Charlie's Angels, sorti en 2019, l'actrice et réalisatrice Elizabeth Banks change de registre avec Crazy Bear, une pure comédie basée en partie sur une histoire vraie. On pourra d'ailleurs regretter que le film soit titré en France Crazy Bear, au lieu du titre original et parfaitement explicite Cocaine Bear. Une histoire partiellement vraie donc, puisqu'elle se développe depuis le fait divers qui suit, totalement improbable mais authentique.

Crazy Bear ©Universal Pictures

En 1985, un trafiquant de drogue américain largue quarante kilos de cocaïne au-dessus d'une forêt de l'état de Géorgie. Il rate son saut en parachute et meurt de la chute. Mais ses kilos de cocaïne vont parvenir dans des narines très particulières. En effet, un ours noir va ingérer la drogue en grande quantité et malheureusement en décéder. Un fait divers devenu légendaire aux États-Unis, et qui devait forcément se retrouver un jour ou l'autre sur un écran de cinéma.

Dinguerie en approche

Elizabeth Banks, au scénario et à la réalisation de Crazy Bear, a clairement choisi de prendre des libertés pour raconter cette histoire et développer une comédie que les images de la bande-annonce indiquent complètement barrée. Entre la population locale, des randonneurs et des trafiquants à la recherche de leur cargaison, l'ours coké va rassembler pas mal de monde dans un film potentiellement hilarant, entre pure comédie et survival.

À son casting, quelques têtes connues comme notamment Keri Russell et O'Shea Jackson Jr., le regretté Ray Liotta,Isiah Whitlock Jr. et Margo Martindale. Par ailleurs l'humoriste Scott Seiss, connu pour ses vidéos TikTok, est aussi de la partie, ainsi que les tout jeunes acteurs Christian Convery et Brooklynn Prince.

Attendu le 1er mars 2023 dans les salles françaises, Crazy Bear a le goût de promesses délicieuses, qu'il a bien intérêt à tenir.