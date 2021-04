Creed 3 : c'est officiel, Rocky ne reviendra pas

C'est donc officiel, Sylvester Stallone raccroche les gants : Rocky n'apparaîtra pas dans « Creed 3 ». C'est le légendaire acteur et créateur du personnage qui a lui-même confirmé cette mauvaise nouvelle au détour d'un post Instagram.

Creed 3 : Michael B. Jordan à la réalisation

Presque dix ans après Rocky Balboa, le comédien Sylvester Stallone a repris les gants pour un nouveau tour de piste dans la franchise Creed. Réalisé en 2016 par Ryan Coogler, Creed – L'Héritage de Rocky Balboa permettait d'insuffler une nouvelle dynamique au sein de la franchise du célèbre boxeur. Rocky devient un personnage secondaire tandis que l'intrigue se concentre sur Adonis Johnson, le fils d'Apollo Creed, l'ancien adversaire puis ami de Rocky. Porté par Michael B. Jordan, Tessa Thompson et Sylvester Stallone donc, le long-métrage a rencontré un succès mérité avec plus de 173 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 35 millions). Sylvester Stallone a également été salué par la critique. L'acteur a été nommé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle et a même remporté le Golden Globe dans cette même catégorie.

Creed - L'Héritage de Rocky Balboa ©Warner Bros Studios

Face à ce succès, Warner Bros a donc décidé de lancer une nouvelle franchise. En 2018, Steven Caple Jr. remplace Ryan Coogler pour mettre en scène Creed II. Si les spectateurs sont encore au rendez-vous, avec plus de 214 millions de dollars de recettes (pour un budget de 50 millions), les critiques professionnelles descendent cette suite, qui n'atteint pas la puissance du premier opus. Cependant, la Warner travaille actuellement sur un troisième film, qui sera réalisé par Michael B. Jordan lui-même.

Sylvester Stallone raccroche les gants

C'est donc officiel, Sylvester Stallone n'apparaîtra pas dans Creed III. L'acteur a confirmé qu'il abandonnait le rôle de Rocky Balboa. Le comédien a validé l'information au détour d'un post Instagram. Interrogé par une fan, Sly a répondu « Le film va se faire mais je ne serai pas dedans ».

Ainsi, Rocky Balboa a donc définitivement passé le flambeau à Adonis Creed. Cependant, même si Sly n'apparaît pas dans Creed III, l'héritage de son personnage va être au centre de l'intrigue. Logiquement, le prochain opus de la franchise devrait aborder la mort de Rocky Balboa. Le personnage, atteint d'un cancer dans les deux premiers volets, devrait probablement succomber à la maladie dans le prochain épisode. Une manière pour Sylvester Stallone de mettre un point final à une histoire qui dure depuis plus de 40 ans. Le décès de cette légende devrait donc avoir un rôle central dans l'intrigue du prochain film et sur les décisions que prendra le protagoniste.

Cette déclaration vient accompagner l'annonce récente de Sylvester Stallone qui souhaite développer l'histoire de Rocky Balboa à travers une nouvelle production télévisée. Cependant, le comédien ne reprendra pas le rôle du boxeur puisque cette série se concentrera sur la jeunesse de Rocky Balboa, et sur ses années de galère. L'intrigue devrait normalement se dérouler 17 ans avant les événements du premier film. Ce prequel se situera donc dans les années 1960, évoquant ainsi la jeunesse de l'étalon italien, mais également les éléments marquants de cette décennie : le mouvement hippie, l’arrivée du rock’n roll, la guerre du Vietnam, les assassinats de JFK et Martin Luther King. Mais pour le moment, cette série en est encore à son écriture, et Sylvester Stallone n'a toujours pas trouvé de distributeur.