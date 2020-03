Cuisiner pendant le confinement : le pudding à l'arsenic

Le confinement prête à reconsidérer la cuisine et les fourneaux, les lives instagram de chefs et les tutos recettes n'ont jamais été aussi populaires. On vous parle aujourd'hui d'une recette qu'on ne conseille pas de réaliser, mais de regarder jusqu'à plus soif si le coeur vous en dit : "le pudding à l'arsenic".

Le 24 mars 2020, Astérix et Obélix perdaient leur deuxième père, Albert Uderzo, parti à 92 ans rejoindre le panthéon des plus grands dessinateurs de bande dessinée. Les lecteurs éplorés des aventures des célèbres gaulois se comptent par millions dans le monde, et pour ajouter encore à cette peine, ils sont beaucoup à être isolés et confinés en cette période de lutte contre la pandémie Covid-19. On se replonge donc dans les classiques, les bandes dessinées, mais aussi dans les adaptations cinématographiques, live et animées. Et c'est de cette dernière catégorie qu'on a ressorti une scène culte, une séquence musicale drôle, parfaitement animée et composée, entraînante et entêtante : "Le pudding à l'arsenic" (Astérix et Cléopâtre, 1968).

Recette unique pour film culte

En 1968, Disney explose le box-office français avec Le Livre de la jungle ses 14,7 millions d'entrées, un classement où l'on croise par ailleurs par Le Gendarme se marie, Le Bon, la Brute et le Truand, 2001, ou encore Le Pacha. À la 19ème place, avec presque 2 millions d'entrées, et seul autre film d'animation du Top 30, Astérix et Cléopâtre est un succès et devance notamment Le Lauréat, Bonnie et Clyde, Rosemary's Baby. Deuxième film d'animation après Astérix le Gaulois, il fait moins d'entrées, mais bénéficie sur le long terme d'une bien meilleure appréciation et d'une place plus grande dans la culture.

Le morceau "le pudding à l'arsenic" est composé et interprété par des valeurs très sûres du métier : Yves Prin, compositeur de musique contemporaine et directeur musical, Bernard Lavalette et Jacques Balutin pour les voix d'Amonbofis et Tournevis. Dans cette séquence, l'architecte perfide et ennemi de Numérobis et son tout aussi perfide assistant entreprennent de cuisiner un gâteau empoisonné, en guise d'offrande des gaulois pour la reine. Alors que les morceaux musicaux des films d'animation sont souvent source de divisions au sein du public, ce passage d'Astérix et Cléopâtre emporte une adhésion unanime grâce à son humour, son inventivité, et sa qualité musicale.

Pour filer la comparaison avec Le Livre de la Jungle, Astérix et Cléopâtre réussit avec ce "pudding à l'arsenic" ce que le film de Disney réussit avec "Il en faut peu pour être heureux" : un intermède drôle et gracieux dans l'exercice très risqué des séquences musicales, et un petit monument de la culture populaire.