Da 5 Bloods : première bande-annonce pour le film de Spike Lee sur Netflix

Spike Lee est revenu dans la lumière avec son Grand Prix à Cannes en 2018 pour "BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan". Le réalisateur américain se permet une première expérience sur Netflix avec "Da 5 Bloods". Voici la première bande-annonce, avant la sortie le mois prochain.

Spike Lee ne fait pas du cinéma que pour la beauté du geste. Son oeuvre se teinte souvent d'une portée revendicative en faveur de la communauté noire. Il ne manque jamais une occasion de militer pour que cette minorité soit plus entendues et met beaucoup de ce combat dans ses films. Son prochain, Da 5 Bloods, sera encore une fois habité par ses convictions. Après le succès de BlacKkKlansman, autant critique que populaire, il revient à fond les ballons au premier plan, alors qu'on l'avait perdu depuis le milieu des années 2000. Spike Lee n'avait pas cessé de travailler mais il ne se retrouvait que sur des projets dispensables, dont le très gênant remake américain d'Old Boy. Avec Da 5 Bloods, il continue sur la lancée de BlacKkKlansman et collabore avec la plateforme Netflix.

Annoncé avec une durée de plus de 2h30, Da 5 Bloods suivra quatre vétérans afro-américains qui acceptent de retourner ensemble au Vietnam pour essayer de trouver l'endroit où est enterré leur ancien chef et de mettre la main sur un trésor qui pourrait leur assurer un meilleur avenir. Au beau milieu de la jungle, ils vont renouer avec leurs démons et tenteront de trouver des lingots d'or perdus par la CIA.

Spike Lee toujours aussi enragé

Da 5 Bloods s'était déjà montré ces derniers jours dans des images mais on a enfin une vraie bande-annonce pour voir davantage de quoi il est question. Le film, entre présent et passé (les flashbacks seront très importants), semble teinté d'un discours sur la condition des noirs aux USA et interroge sur leur sacrifice au nom d'une patrie qui ne le leur rend pas. Un mélange entre politique, aventure et action, qui promet d'être explosif autant sur la forme que sur le fond. Chadwick Boseman sera l'un des rôles principaux, quand Delroy Lindo, Jonathan Majors, Paul Walter Hauser, Jasper Pääkkönen, Giancarlo Esposito, Isiah Whitlock Jr. et Clarke Peters complètent le casting, en plus de deux français : Mélanie Thierry et Jean Reno.

Rendez-vous le 12 juin prochain pour la mise en ligne de Da 5 Bloods sur Netflix.