Dispo sur Netflix : passé inaperçu à sa sortie, ce film a permis à Daniel Craig de devenir James Bond

"Layer Cake" est actuellement disponible sur Netflix. L'occasion de (re)voir le film qui convaincu Martin Campbell de lui donne rôle de James Bond dans "Casino Royale" (2006).

Avant Casino Royale, il y a eu Layer Cake

Daniel Craig a vu sa carrière exploser en 2006 avec Casino Royale. L'acteur devenait alors le nouveau visage de James Bond, succédant à Pierce Brosnan. Cependant, si certains l'ont découvert avec ce film, Daniel Craig enchaînait les rôles (plus ou moins importants) depuis plus de dix ans déjà. Entre autres, il était apparu dans Lara Croft: Tomb Raider (2001) aux côtés d'Angelina Jolie. Le long-métrage tiré de la saga de jeux vidéo faisait d'ailleurs un lien hasardeux avec James Bond. Un autre film important pour Daniel Craig avant qu'il ne devienne l'agent 007, c'est Layer Cake (2004).

La première réalisation de Matthew Vaughn (saga Kingsman) est un "petit" film de gangsters dans lequel Daniel Craig interprète un homme qui trafique de la drogue avec une petite équipe, et qui souhaite prendre sa retraite. Mais avant cela, il lui faudra retrouver la fille d'un puissant criminel nommé Eddie Temple, et éviter les nombreux pièges tendus par la mafia.

C'est un très sympathique polar, bien rythmé et avec une bonne dose de légèreté, qu'a proposé Matthew Vaughn pour ses débuts en tant que réalisateur. Layer Cake n'a pas été un énorme succès, récoltant environ 12 millions de dollars au box-office mondial, et engrangeant seulement 20 958 entrées en France. Suffisant tout de même pour rentrer dans ses frais. Ce n'est qu'au fil des ans que le long-métrage a acquis un statut de film culte en étant redécouvert par le public. Cela en grande partie grâce au choix de Daniel Craig pour incarner James Bond. Ce qui n'aurait peut-être pas été possible sans Layer Cake.

Déjà un air de James Bond pour Daniel Craig

En effet, plusieurs acteurs avaient été envisagés pour jouer James Bond dans Casino Royale. Comme Henry Cavill, qui était le premier choix du réalisateur Martin Campbell. Seulement, Barbara Broccoli mis son veto car elle trouvait le comédien trop jeune. Des discussions ont donc eu lieu concernant Daniel Craig, que Martin Campbell ne trouvait pas assez beau. Il prit tout de même plusieurs jours pour réfléchir à l'acteur. C'est pendant cette période qu'il regarda Layer Cake, et revint sur sa décision, comme il l'expliquait à The Express en 2012.

Aucun d'entre nous n'était sûr à 100% du casting. J'ai eu besoin de quelques jours pour y réfléchir. Ce week-end-là, j'ai vu Layer Cake, et Daniel Craig avait tellement de charme dedans que j'ai été convaincu qu'il devait avoir le rôle.

Daniel Craig - Layer Cake

Outre le charme de Daniel Craig dans Layer Cake, on peut imaginer qu'une scène en particulier a aidé Martin Campbell à visualiser l'acteur en James Bond. Une séquence où son personnage essaie différentes armes avant de s'emparer d'un Luger P08 Artillery et de se la jouer agent secret (image ci-dessus). La scène a lieu à 41min, et vous pouvez la revoir sur Netflix.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+