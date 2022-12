DC : James Gunn clarifie des choses sur Superman et Wonder Woman

Entre les annonces officielles, les rumeurs et les fake news, difficile d'y voir clair au sujet de l'univers cinématographique DC. James Gunn vient cependant de se rendre sur son compte Twitter pour clarifier certaines choses.

Quid de Wonder Woman 3 et de Man of Steel 2 ?

En octobre dernier, Warner Bros. a nommé le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran à la tête de DC Studios. Les deux hommes sont alors devenus, pour une période de quatre ans, les nouveaux décisionnaires de l'univers DC. Avec leur nomination, les plans commencent doucement à être modifiés. Et le DC Universe (anciennement DCEU) tel que nous le connaissons devrait changer dans les prochains mois. À l'heure actuelle, Aquaman et le Royaume Perdu, Shazam : La Rage des Dieux et The Flash sont encore programmés, mais ils pourraient être les derniers vestiges du DCEU actuel...

Gal Gadot - Wonder Woman 1984 ©Warner Bros.

Parmi les deux gros projets qui devraient probablement être annulés, il y a Wonder Woman 3 et Man of Steel 2. Quant à Jason Momoa, qui incarne Aquaman depuis Justice League, il pourrait être récupéré pour incarner un autre personnage de l'écurie DC : le terrible Lobo. Mais parmi toutes ces informations, c'est assez difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Récemment James Gunn a déclaré, à propos de toutes ces nouvelles, que « une partie est vraie, une partie est à moitié vraie et une partie est totalement fausse ». Sans pour autant séparer avec certitude le vrai du faux...

James Gunn clarifie certaines choses

James Gunn s'est récemment rendu sur son compte Twitter pour répondre aux nouvelles chaotiques qui entourent Wonder Woman 3. Apparemment, la Warner aurait demandé à Patty Jenkins, la réalisatrice des deux premiers Wonder Woman, de revoir son scénario et d'explorer une autre facette de l'Amazone. Visiblement, la cinéaste aurait reçu de nombreuses notes des décisionnaires de Warner Bros. (pas seulement James Gunn et Peter Safran) pour revoir son scénario jugé peu convaincant. Il y a avait notamment des inquiétudes concernant certains arcs des personnages, trop proches de l'échec de Wonder Woman 1984. Patty Jenkins a alors décidé de faire ses valises et d'abandonner l'univers DC.

James Gunn a été assez clair sur son compte Twitter. Il a expliqué qu'en tant que nouveau chef de DC Studios il y a parfois des décisions difficiles à prendre. Mais qu'en tant que nouveau PDG, il se doit de mettre en place un univers à son image :

Peter et moi avons choisi de diriger DC Studios en sachant que nous entrions dans un environnement agité. À la fois dans les histoires racontées et vis à vis du public lui-même. Il y a donc une période de transition inévitable. Mais, en fin de compte, les inconvénients de cette période de transition ont été éclipsés par les possibilités créatives.

James Gunn a continué ses déclarations en rappelant qu'il n'était pas à la tête de DC Studios pour faire plaisir à tout le monde. Et que, parfois, des décisions vont décevoir certains artistes ou certains fans :

Nous savons que nous n'allons pas rendre chaque personne heureuse à chaque étape du processus. Mais nous pouvons promettre que tout ce que nous faisons est fait au service de l'HISTOIRE ; et au service des PERSONNAGES DC que vous chérissez et avez chéris toute votre vie.

Superman reste une priorité

Enfin, le cinéaste a conclu en demandant de la patience. Le temps que les choses soient plus claires dans le DCEU :

En ce qui concerne les réponses sur l'avenir du DCU, je vais malheureusement devoir vous demander d'attendre. Nous accordons à ces personnages et aux histoires le temps et l'attention qu'ils méritent. Nous avons nous-mêmes encore beaucoup de questions à poser et auxquelles répondre.

Les choses semblent être encore très compliquées du côté de la Warner et de DC Studios. Si Wonder Woman 3 semble être sur la sellette, l'avenir de Man of Steel 2 n'a pas encore été officiellement abordé. On croise les doigts pour que le retour d'Henry Cavill à la fin de Black Adam ne soit pas un pétard mouillé. Néanmoins, interrogé par un fan sur l'avenir de Superman en général, le réalisateur a déclaré que le personnage restait "une de leurs priorités, si ce n'est la plus grande".