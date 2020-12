DC : Warner va sortir des films de super-héros en exclusivité sur HBO Max

Il n'y a pas que Disney et Marvel qui vont s'emparer du petit écran pour permettre aux super-héros de s'illustrer. Warner compte aussi exploiter à fond la plateforme HBO Max avec des séries mais aussi des films. Le studio a déjà en tête un plan précis.

DC voit les choses en grand pour les prochaines années

L'installation spectaculaire des services de SVOD est en train de changer des choses à Hollywood. Les salles de cinéma ne sont plus les seules à pouvoir accueillir des longs-métrages qui vont faire l'événement. L'affrontement à distance que se livrent Marvel et DC ne va pas échapper à cette mutation de l'offre. D'une part, Disney+ va accueillir des séries qui vont compléter le Marvel Cinematic Universe, pendant que HBO Max va essayer d'exploiter les personnages de chez DC.

La démarche est simple, en permettant de profiter d'une marque forte et de ne plus forcément s'imposer une sortie dans les salles avec tout ce que cela englobe. Certains héros ne sont pas assez connus ou implantés pour justifier un passage au cinéma immédiatement. Les introduire en dépensant moins d'argent reste la meilleure alternative. Par la suite, rien n'empêche le grand saut dans les salles obscures en cas de plébiscite de la part du public. Puis, qu'on se le dise, c'est aussi une manière moins coûteuse de décliner des univers qui fonctionnent.

Justice League ©Warner Bros. France

Lors d'un passage chez The New York Times, le président de DC Films, Walter Hamada, a révélé quelle était la marche à suivre par le studio, pour le petit et le grand écran. À partir de l'année 2022, nous aurons quatre sorties au cinéma ainsi que deux films exclusivement prévus pour HBO Max. Alors que Marvel commence à songer à rapatrier certains projets sur le petit écran, DC préfère dire clairement qu'ils vont développer des films pour leur plateforme. Cette nouvelle stratégie témoigne d'une envie d'accélérer la cadence, alors que les super-héros de cette écurie n'étaient pas aussi omniprésents que leurs homologues de Marvel.

Quels projets attendre ?

Si le couac Justice League a ralenti les opérations, on sent que Warner et DC Films veulent sérieusement se remettre à produire en masse pour rattraper leur retard. Il est impossible de dire quels seront ces films réservés à HBO Max mais il existe plusieurs possibilités déjà évoquées pour le cinéma. Batgirl, Supergirl ou encore Static Shock sont quasiment désignés pour filer sur le petit écran. On ne doit pas aussi négliger ce qui peut se passer autour de la Dark Justice League. J.J. Abrams est derrière un univers étendu qui va se développer sur la plateforme. Les membres qui composent cette équipe pourraient avoir leur petite aventure en solitaire. Il a déjà été question de séries sur Zatanna et Constantine mais ces projets peuvent très bien prendre la forme d'un spin-off en long-métrage. Pour être complet, deux séries ont aussi été annoncées : Peacemaker (dérivée de The Suicide Squad) et une autre sur la police de Gotham qui se passera avant The Batman.

Quant aux salles obscures, le programme a déjà un peu commencé à se dessiner. Il nous manque des précisions pour savoir comment tout va s'agencer (Marvel est beaucoup plus clair pour le moment avec son agenda) mais on peut déjà dire que The Suicide Squad sera la seule sortie cinéma de 2021 (le 4 août). Puis en 2022, nous savons déjà qu'arriveront The Batman (2 mars) et The Flash (2 novembre). Il manque théoriquement deux films au cinéma pour atteindre le total de quatre avancé par Walter Hamada puis, on ne sait pas encore quels seront les deux qui seront destinés à HBO Max.

N'oublions pas que tout ne sera pas connecté car DC continue son DCEU en conservant une partie de ce qui a été fait précédemment mais il y aura aussi une série de projets placés sous la bannière du DC Films multiverse, qui est un rassemblement de titres basés sur des personnages DC sans qu'ils ne soient rattachés à un ensemble (comme Joker, par exemple). On attend particulièrement le studio sur ce versant pour voir comment il va trouver le moyen de nous surprendre encore.