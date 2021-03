DCEU : Zack Snyder voulait faire un film centré sur Atom

C'est l'un des personnages ajoutés dans « Zack Snyder's Justice League ». Mais le super-héros devait initialement apparaître dans son propre film. En effet, Zack Snyder avait prévu de faire un long-métrage centré sur Atom.

Atom s'est glissé dans Zack Snyder's Justice League

Atom est un personnage emblématique de l'univers de DC comics. Il est l'équivalent de Ant-Man chez DC, capable de réduire sa taille jusqu'au niveau moléculaire. Ce super-héros est un justicier récurrent dans les comics, qui n'avait jusqu'à présent jamais été introduit au cinéma. Côté télévision, le protagoniste a fait quelques apparitions, d'abord dans Smallville, puis dans le Arrowverse. Atom a eu quatre grandes incarnations dans les comics. La première, Al Pratt, est créée en 1940 par Ben Flinton et Bill O'Conner. Puis, en 1961, Gardner Fox et Gil Kane imaginent une nouvelle identité pour Atom : Ray Palmer. En 1990, c'est Adam Cray, imaginé par John Ostander qui reprend le costume. Enfin, Ryan Choi est le dernier en date à incarner le personnage. Il est créé par Grant Morrison en 2006, et c'est lui qui apparaît dans la Zack Snyder's Justice League.

Ryan Choi (Ryan Zheng) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios

Incarné par Ryan Zheng, le personnage ne porte pas son costume et n'est, à l'heure actuelle, qu'un scientifique qui travaille avec le père de Cyborg. Le héros a été coupé de la version cinématographique de Justice League, mais Zack Snyder a réparé ce tort et l'a ramené dans son nouveau montage du film. Un retour logique, puisque le cinéaste avait prévu de faire tout un film sur Atom...

Un spin-off sur Atom devait voir le jour

Si Zack Snyder avait pu faire tout ce qu'il voulait, Atom aurait eu son propre film. Ryan Zheng aurait repris le rôle du docteur Ryan Choi pour son aventure en solo. Justice League ne devait initialement pas être un one-shot. Zack Snyder avait énormément d'idées pour d'autres films, que ce soit Justice League 2 & 3, ou encore ce spin-off sur Atom. Lors d'une récente interview avec Entertainment Weekly, Zack Snyder a donc confirmé qu'il aurait aimé développer un film Atom se déroulant en Chine. Mais le studio n'a visiblement pas apprécié l'idée :

J'avais proposé à Warner de faire un film Atom en Chine, comme un film de super-héros chinois. C'était mon objectif.

Zack Snyder's Justice League est donc un condensé des projets annulés de Zack Snyder. Le cinéaste a remis Green Lantern, Martian Manhunter, Atom, Darkseid ou encore le Joker comme des éléments de pistes pour les éventuelles suites. Zack Snyder voulait développer encore plus abondamment cet univers florissant, mais la Warner s'y est opposée. Encore un mauvais calcul de la firme tant les plans de Snyder sont excitants. Dans cette même interview Zack Snyder a confirmé que Justice League 2 et 3 auraient offert plus de Martian Manhunter, quelques Green Lantern et évidemment le retour de Darkseid. Mais malheureusement pour les fans, Warner Bros n'a aucune intention de produire tout ceci...