Justice League 2 et 3 : comment devait se terminer l'histoire de Superman ?

Initialement, Zack Snyder devait revenir derrière la caméra pour mettre en scène « Justice League 2 » et « Justice League 3 ». Malheureusement, à cause de l'échec du premier film, la Warner a enterré ces suites. Que devaient-elles réserver à Superman ?

Zack Snyder's Justice League : il faudra se contenter de ça

Ce 18 mars dernier, le cinéaste Zack Snyder a dévoilé sa Zack Snyder's Justice League. Un film inédit qui reprend les éléments du Justice League de 2017, en les améliorant. Zack Snyder revient derrière la caméra pour offrir une toute nouvelle version de la réunion super-héroïque de DC Comics. En 2017, le réalisateur a abandonné le tournage de Justice League avant de l'avoir totalement bouclé. Il a alors été remplacé par Joss Whedon. Mais l’accueil tiède réservé au film a enterré tous les espoirs de voir ces suites : Justice League 2 et 3 Pourtant, les idées ne manquaient pas.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios

La Zack Snyder's Justice League offre un aperçu de ce qu'aurait dû contenir ces suites. Avec la séquence du Knightmare, Zack Snyder offre le seul résumé du scénario des suites. Parce qu'à la base, Zack Snyder avait de la suite dans les idées, et des propositions alléchantes pour ses autres opus de Justice League. Par exemple, il devait mettre en scène la mort d'Harley Quinn dans Justice League 2 (un élément teasé dans le dialogue entre Batman et le Joker), et celle de Batman dans le troisième film. Quant à Superman, le cinéaste lui réservait un destin unique.

Quel destin pour Superman dans Justice League 2 ?

Zack Snyder's Justice League est composé des graines de ce qu'auraient été les suites de Justice League. Dans le deuxième film, Superman aurait été davantage au centre de l'intrigue que dans Zack Snyder's Justice League. Grâce à un ensemble de story-boards qui ont été divulgués, on peut imaginer la trajectoire des autres Justice League. Zack Snyder et le scénariste Chris Terrio ont développé beaucoup d'idées quant à la suite des aventures de l'équipe super-héroïque. Par exemple, pendant un temps, ils ont pensé que Bruce Wayne pourrait être à l'origine de la grossesse de Lois Lane, provoquant des tensions entre les deux justiciers. Même si cette idée n'a jamais été concrétisée, la relation entre Superman et Lois se serait conclue sur un désastre.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios

Dans Justice League 2, Lex Luthor aurait peaufiné son équipe de super-vilains en compagnie de Deathstroke comme c'est suggéré dans Zack Snyder's Justice League. Darkseid quant à lui, aurait débarqué sur Terre pour prendre le contrôle de l'équation anti-vie. Contrairement à Lex Luthor, Darkseid ne cherche pas à tuer Superman, mais veut plutôt l'asservir. Le puissant extraterrestre aurait alors décidé de tuer Lois Lane, pour corrompre le kryptonien. Comme c'est suggéré dans la vision de Cyborg dans Zack Snyder's Justice League, Darkseid parvient à faire plier Superman, qui finit à la solde du tyran. À cause de la mort de Lois, Superman devient totalement incontrôlable et tue Lex Luthor sans autre forme de procès. Par la suite, il aide Darkseid à conquérir le monde, menant à la séquence du Knightmare.

Quelle fin pour Superman ?

Justice League 3 aurait alors présenté une nouvelle Ligue des Justiciers composée de Green Lantern, Deadshot et Mera contre Evil Superman. Ces derniers se seraient alors sacrifiés pour donner plus de temps à Flash pour qu'il remonte le temps afin de convaincre Batman de sauver Lois Lane. Le Chevalier Noir aurait donc été obligé de donner sa vie pour sauver Lois et ainsi éviter que Superman ne passe du côté obscur. Une séquence teasée, elle aussi, par le Knightmare.

Superman (Henry Cavill) Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios

C'est au moment du sacrifice de Bruce Wayne que Superman gagne en puissance et en conviction. Donnant tout pour venger son ancien collègue et protéger sa bien aimée. Alors que l'armée de Darkseid envahit la Terre, les derniers super-héros s'unissent contre cette menace inédite. Évidemment, les gentils finissent pas l'emporter, et Superman continue sa vie avec Lois Lane. Leur enfant, dans les plans de Snyder, était voué à devenir le nouveau Batman.

Sauf retournement de situation, nous ne devrions pas voir ces suites. Mais avec Warner Bros, nous l'avons vu avec Zack Snyder's Justice League, rien n'est impossible.