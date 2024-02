Deadpool 3 : un premier trailer violent et déjanté, avec un retour inattendu

À l'occasion du Super Bowl 2024, Marvel a dévoilé la première bande-annonce de "Deadpool 3", l'unique film du MCU qui sortira cette année et qui réunira Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

La bande-annonce de Deadpool 3 est là !

S'il y a bien une bande-annonce qui était attendue lors du Super Bowl 2024, c'est cette de Deadpool 3 ! La production Marvel Studios est attendue pour plusieurs raisons. D'abord, car le film va enfin réunir Ryan Reynolds et Hugh Jackman, et leurs personnages cultes de Deadpool et Wolverine. Ensuite car le long-métrage sera le seul film du MCU (Marvel Cinematic Universe) à sortir cette année. De quoi faire grandir l'attente des fans. Mais si on attendait particulièrement ce trailer, c'est aussi parce que très peu d'images avaient fuité durant le tournage. Ryan Reynolds poussant d'ailleurs un coup de gueule pour demander aux internautes de ne pas partager d'images volées. Ce qui a été plutôt respecté pour une telle production.

Ainsi, place au trailer (vidéo en une d'article) qui voit Wade Wilson apparaître comme un homme normal, en train de fêter son anniversaire avec plusieurs personnages secondaires vus dans les films précédents. Mais les problèmes ne tardent pas à arriver avec la présence d'agents du TVA (Tribunal des Variations Anachroniques, présenté dans la série Loki). Grâce à cela, le film annonce la couleur avec une rupture du quatrième mur toujours plus flagrante. On ne sait pas encore pourquoi le TVA va faire appel à Wade, mais ce dernier ne va visiblement pas se faire prier pour venir bouleverser le MCU.

Un personnage de retour, mais pas celui qu'on attendait

Il y aura également de l'action dans Deadpool 3 et cette bande-annonce nous en donne un bon aperçu de ce qu'a imaginé Shawn Levy. Le film promet d'être violent et sanglant. Mais ce qu'on attendait le plus, c'est évidemment Wolverine. Sauf que le trailer se contente d'un petit teasing en montrant le super-héros à la toute fin de la vidéo, de dos, sur le point d'embrocher Wade. Par contre, les fans remarqueront la présence d'Aaron Stanford, l'interprète de Pyro dans la première trilogie X-Men.

On ne sait pas encore quelle sera son implication dans le film. Certainement qu'avec l'implication du TVA, Wade ira se balader dans différentes timelines et croisera donc des versions alternatives de personnages vus dans d'autres films. D'ailleurs, outre Pyro et Wolverine, rappelons qu'Elektra, interprétée par Jennifer Garner, sera aussi de la partie.

Deadpool 3 sortira dans les salles le 24 juillet 2024.