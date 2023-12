Deadpool 3 : le coup de gueule de Ryan Reynolds

Comme le réalisateur Shawn Levy, Ryan Reynolds a fait part de son agacement suite aux images du tournage "Deadpool 3" qui ont fuité sur Internet. L'acteur aimerait que cela ne se reproduise plus.

Deadpool 3 : Ryan Reynolds face aux spoilers

Les fans de Marvel et de super-héros attendent a priori avec impatience Deadpool 3. Le film sera assez particulier puisque Ryan Reynolds et Hugh Jackman s'y retrouveront pour interpréter à nouveau Wade Wilson et Wolverine. Les deux acteurs se connaissent bien et sont de bons amis. Ils s'étaient pendant longtemps amusés d'une possible réunion dans un film sans que rien de concret se fasse. Mais finalement, Deadpool 3 va bel et bien voir le jour et permettre à Hugh Jackman de reprendre son rôle culte, après avoir pourtant affirmé qu'il en avait terminé avec Wolverine.

Deadpool 3©Marvel

Il va tout de même falloir patienter un peu avant de pouvoir découvrir cette nouvelle aventure. Le tournage de Deadpool 3 a pris du retard à cause de la grève des acteurs et des actrices et Marvel a été obligé de repousser ses prochaines productions. Mais avant cette grève, de premières images du plateau avaient fuité, présentant Deadpool aux côtés de Wolverine. Des leaks qui n'ont vraiment pas plu à Ryan Reynolds, qui a exprimé son mécontentement dernièrement dans une story Instagram.

L'acteur explique notamment que "les surprises font partie de la magie des films de cinéma". Et la production de Deadpool 3 a à cœur de tourner le film en décor naturel, mais que tout cela est gâché par des personnes qui parviennent à prendre des photos du plateau et à les partager sur Internet.

L'acteur en appel aux sites et aux réseaux sociaux

La réaction de Ryan Reynolds fait notamment suite à la divulgation d'éléments importants de Deadpool 3. Sur certaines photos, on a pu voir le retour d'un personnage connu de la saga X-Men. L'acteur aimerait donc pouvoir éviter ces spoilers, même s'il a conscience que cela traduit de l'intérêt du public. Il en appelle donc aux sites et aux réseaux sociaux pour ne plus dévoiler d'images volées.

J'espère que certains sites et réseaux sociaux s'abstiendront de montrer des images avant qu'elles ne soient prêtes. (...) Une partie de la raison pour laquelle les gens publient des spoilers est parce qu’ils sont excités. Je me rends compte qu’il ne s’agit pas de problèmes si importants et que cela fait partie des "bons problèmes". J’adore faire ce film.

Pas sûr que la déclaration de Ryan Reynolds suffira à empêcher les prochains leaks. Il n'est cependant pas le seul à avoir fait part de sa frustration à ce sujet, puisque le réalisateur Shawn Levy avait fait de même en septembre dernier. Dans tous les cas, on pourra découvrir le résultat final dans les salles le 24 juillet 2024.