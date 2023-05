Deadpool 3 : ces deux personnages géniaux seront de retour

Alors que "Deadpool 3" s’apprête à entrer en production, on en sait désormais beaucoup plus sur le casting du film. Outre Hugh Jackman, qui interprètera de nouveau Wolverine, de nombreux acteurs feront leur retour.

Deadpool 3 bientôt en tournage

La sortie de Deadpool 2 en 2018 a laissé place à une période d’incertitude sur le futur du super-héros au cinéma. Mais un troisième volet a été officiellement annoncé en novembre 2020. On ne sait encore rien de l’intrigue de ce nouveau film. Mais si le projet a traîné depuis la date de sa mise en chantier, il avance désormais bien.

Deadpool (Ryan Reynolds) - Deadpool ©20th Century Studios

Le tournage de Deadpool 3 devrait débuter ce mois de mai. Hugh Jackman, qui fera son grand retour dans la peau de Wolverine, a récemment partagé une vidéo dans laquelle on pouvait le voir s’entraîner dur afin d’être prêt à temps pour retrouver le personnage qu’il a incarné pour la première fois il y a plus de vingt ans. On reverra d’autres visages bien connus dans le long-métrage qui sera cette fois réalisé par Shawn Levy. Parmi eux, Morena Baccarin et Karan Soni rejoueront Vanessa et Dopinder. Et deux autres personnages populaires auprès du public seront aussi de retour.

Deux personnages populaires de retour

Comme nous l’apprend Deadline, Negasonic Teenage Warhead et sa petite-amie Yukio seront également au casting de Deadpool 3. Leurs interprètes, Brianna Hildebrand et Shioli Kutsuna, rejoueront les deux personnages introduits dans les films précédents, et qui avaient fait forte impression auprès du public. On ne sait pas encore si elles auront cette fois un rôle plus important. Mais étant donné leur popularité, on peut penser que ce sera le cas.

Comme pour l’opus précédent, en plus des personnages que l’on connaît déjà, de nouvelles têtes seront introduites dans Deadpool 3. Emma Corrin, propulsée sur le devant de la scène grâce à son interprétation de Lady Diana dans The Crown, jouera un rôle pour le moment inconnu. Ce sera aussi le cas Matthew Macfadyen, un acteur beaucoup plus expérimenté que l’on a récemment pu voir dans La Ruse au cinéma.

On attend désormais avec impatience de voir ou revoir tous ces acteurs à l’œuvre dans Deadpool 3. Pour cela, il faudra patienter encore un an et demi. Car la sortie du long-métrage est prévue pour le 6 novembre 2024 dans les salles françaises.