Deadpool 3 : le réalisateur est très en colère

Alors que des photos du tournage de "Deadpool 3" ont fuité il y a plusieurs semaines, Shawn Levy a été interrogé sur le sujet. Et il n’a pas caché sa déception.

Deadpool de retour pour un troisième volet

Cinq ans après la sortie de Deadpool 2, le célèbre personnage interprété par Ryan Reynolds prépare son retour avec un troisième film. Pour le moment, on ne connait rien de l’intrigue de ce nouveau long-métrage. Mais on sait que Hugh Jackman sera, lui aussi, présent dans la peau de Wolverine, sept ans après la sortie de Logan.

Deadpool 2 © 20th Century Studios

Alors que le premier film avait été réalisé par Tim Miller et le deuxième par David Leitch, c’est Shawn Levy qui a été choisi pour mettre en boîte Deadpool 3. Côté casting, outre Reynolds, quelques personnages des deux premiers films feront leur retour. On retrouvera notamment Karan Soni et Leslie Uggams, les interprètes de Dopinder et Blind Al.

Shawn Levy frustré par la fuite de photos du tournage

À l’occasion de la sortie de Toute la lumière que nous ne pouvons voir, dont il a réalisé les épisodes, Shawn Levy a donné une interview à Total Film magazine. Il y a notamment été interrogé sur Deadpool 3. Et alors que des photos du tournage ont fuité en août dernier, le réalisateur a avoué qu’il n’avait pas vraiment apprécié cela. Même s’il sait que de telles fuites sont presque inévitables en tournant en extérieur :

Je suis déçu que des photos aient fuité en ligne. Mais c’est le prix à payer pour utiliser de vrais décors. J’ai décidé très tôt durant la préparation du film que, bien que Deadpool fasse maintenant partie du MCU, je ne voulais pas d’un autre film Marvel tourné avec des écrans verts.

Comme Levy l’avoue lui-même, il était presque impossible de garder le tournage de Deadpool 3 secret en tournant en extérieur. Et on peut s’attendre à ce que d’autres photos soient mises en ligne d’ici la sortie du film. Mais il faudra sans doute patienter avant de pouvoir découvrir d’autres éventuels clichés des prises de vues. Car, avec la grève à Hollywood, le tournage du long-métrage a été suspendu.

Vers un report du film ?

Pour rappel, la suspension du tournage de Deadpool 3 pourrait entraîner le report de sa sortie. À l’heure actuelle, le long-métrage est prévu pour le 1er mai 2024 dans les salles françaises. Mais on peut donc s’attendre à ce qu’il arrive finalement plus tard.