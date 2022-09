Deadpool 3 : James Mangold réagit au retour de Wolverine après sa mort dans "Logan"

Quinze ans après leur rencontre foireuse dans "X-Men Origins : Wolverine", Ryan Reynolds et Hugh Jackman se retrouveront dans "Deadpool 3". Après avoir offert une magnifique porte de sortie au mutant avec "Logan", James Mangold a réagi à l'annonce du projet, en rappelant qu'il avait bel et bien tué Wolverine.

Les retrouvailles entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman

En 2009, Hugh Jackman et Ryan Reynolds font équipe puis s'affrontent dans X-Men Origins : Wolverine. Un spin-off moqué par l'interprète de Wade Wilson, également connu sous le pseudonyme de Deadpool. Sept ans plus tard, le comédien parvient à ressusciter le personnage sacrifié dans le film de Gavin Hood. Énorme succès qui récolte plus de 782 millions de dollars dans le monde, Deadpool a logiquement droit à une suite, sortie en 2018.

Deadpool (Ryan Reynolds) - Deadpool 2 ©20th Century Studios

Un troisième volet est actuellement en préparation et marque une nouvelle collaboration entre Ryan Reynolds et le réalisateur Shawn Levy, après Free Guy et Adam à travers le temps. Le long-métrage comportera deux étapes importantes pour Deadpool : son entrée officielle dans le Marvel Cinematic Universe et ses retrouvailles avec Hugh Jackman. Alors que ce dernier avait assuré en avoir terminé avec le mutant, qui a eu droit à un superbe chant du cygne avec Logan, il est finalement prêt à ressortir les griffes.

Après s'être charriés pendant des années sur la Toile, c'est sur les réseaux sociaux que Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont annoncé la nouvelle avec beaucoup d'autodérision, provoquant des centaines de milliers de réactions. Reste désormais à savoir comment Marvel Studios compte intégrer les deux super-héros dans le MCU (à travers un nouvel univers alternatif, par exemple) et à passer derrière la conclusion émouvante de Logan, dans laquelle Wolverine pousse son dernier souffle après un long combat, laissant sa place à la jeune Laura (Dafne Keen).

James Mangold déçu par la tournure de Deadpool 3 ?

Sur Twitter, James Mangold a d'ailleurs partagé un gif de la mort du mutant. Une publication qui a interpellé les internautes. Nombre d'entre eux ont rappelé que tout est désormais possible depuis la mise en place du multivers. D'autres ont interprété ce tweet comme une réaction déçue à la présence de Wolverine dans Deadpool 3. Enfin, certains lui ont assuré que Logan est sans conteste l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés.

Face à la multitude de réponses et de suppositions, le réalisateur de Logan, Copland et de l'attendu Indiana Jones 5 a tenu à clarifier sa pensée. Le cinéaste a expliqué que son rappel est avant tout de l'humour et qu'il n'est absolument pas en colère contre Hugh Jackman pour avoir accepté la résurrection de son personnage emblématique :

Oh mon dieu ! Que tout le monde se calme. Je rigole ! Tout va bien ! Logan sera toujours là. Multivers ou prequel, distorsion temporelle ou trou de ver, canon ou pas canon, et même sans justification rationnelle, je suis impatient de voir quelle folie vont nous préparer mes amis Ryan Reynolds et et Hugh Jackman !

Une chose est certaine, Deadpool 3 ne devrait pas adopter le ton mélancolique et funeste de Logan. Le long-métrage sortira le 4 septembre 2024 au cinéma.