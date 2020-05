Deadpool 3 : le créateur se lâche contre Disney avec une image violente

Le dessinateur et père de Deadpool, Rob Liefeld, revient à la charge pour critiquer Disney, qui semble très loin de mettre sur les rails le troisième épisode sur le héros incarné par Ryan Reynolds. Il vient d'exprimer son mécontentement avec une photo plus qu'explicite.

En récupérant les actifs de la Fox, Disney peut profiter de licences qui vont les aider dans l'accroissement de leur gigantesque catalogue. Mais la gestion de Deadpool est une grosse épine dans le pied. Le personnage, plus turbulent que ceux du MCU, a basé son carton sur son irrévérence et sa violence. Le premier volet a récolté 782 millions de dollars au box-office mondial et le second fait légèrement mieux avec 785 millions. Un troisième film est quasiment assuré de faire encore un gros succès mais encore faut-il ne pas dénaturer l'ADN du personnage.

Ce qui sera compliqué si le film veut sortir sous la bannière Disney, le studio étant accroché comme une moule à son rocher à son image familiale. Même si on a essayé de nous faire croire que Deadpool 3 allait respecter l'univers, on sent que Disney traîne des pieds pour lancer le film. Ce qui énerve Rob Liefeld, déjà auteur d'une sortie agacée à l'encontre des détenteurs des droits. Il vient de remettre ça dans un montage photo qui dézingue littéralement Mickey :

Mickey, nouvelle victime de Deadpool

L'icône aux grandes oreilles de Disney se retrouve avec une balle entre les deux yeux. Une attaque cinglante qui ne sera sûrement pas au goût de ceux à qui elle est adressée. Elle est finalement dans l'esprit du personnage, qui n'hésite jamais à égratigner tout le monde pour servir sa cause. Mais on doute que ce montage fera avancer cette affaire...

Le calendrier des sorties Marvel est planifié minutieusement jusqu'à la moitié de l'année 2022 et rien n'indique encore que Disney a en tête un plan pour Deadpool 3. De par son ton très différent de ce qu'on voit dans le MCU, il existe une chance pour qu'il ne soit pas incorporé dans l'univers connecté. Peut-être qu'une utilisation judicieuse du personnage pourra avoir lieu quand les X-Men entreront dans la danse, la connexion dans les comics est toute trouvée. N'empêche, on ne nous enlèvera pas de la tête que Disney a prioritairement voulu racheter la Fox pour le groupe de mutants et qu'il se retrouve avec un enfant turbulent sur les bras. Un enfant qu'il faudra gérer, au risque de se mettre les fans à dos.