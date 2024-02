Deadpool 3 : le film avec Ryan Reynolds bat déjà un impressionnant record

Le film super-héroïque "Deadpool & Wolverine", qui réunit enfin Wade Wilson et Logan et leurs interprètes Ryan Reynolds et Hugh Jackman créé déjà l'événement avec son premier trailer.

Deadpool 3 explose les compteurs

Il semblerait bien que l'effort intense et constant de Ryan Reynolds pour promouvoir son super-héros Deadpool et le nouveau film Deadpool 3, à grands renforts de vannes et de chamailleries avec son ami Hugh Jackman, porte déjà ses fruits. En effet, le premier trailer du seul film du MCU à sortir au cinéma en 2024 a été montré pour la première fois au Super Bowl le 11 février 2024, profitant d'une ainsi d'une exposition maximale. Une rampe de lancement idéale pour sa diffusion en ligne, où il a alors battu un record historique.

Ainsi, après ses premières 24h de diffusion, la bande-annonce de Deadpool & Wolverine a cumulé 365 millions de vues, devenant la bande-annonce la plus visionnée au monde en l'espace de 24h. Le précédent record était détenu par la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home depuis 2021, avec 355,5 millions de vues.

Ryan Reynolds à la relance du MCU ?

Cet impressionnant cumul indique qu'il y a bien une forte attente pour Deadpool 3, qui pourrait donc être un des événements de l'année 2024. Au point de relancer le MCU, moribond et dont les dernières sorties - à l'exception de Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 - ont été des échecs au box-office ? Il serait amusant que le ton largement ironique et le discours méta appuyé des films Deadpool, ainsi que sa violence et son adresse à un public moins familial, sortent cet univers super-héroïque de son impasse.

Pour rappel, Deadpool 3, réalisé par Shawn Levy, sera enfin la réunion tant attendue des deux super-héros Deadpool et Wolverine et donc des deux acteurs Ryan Reynolds et Hugh Jackman :

Deadpool est retrouvé dans son univers par le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), qui lui donne l'opportunité de devenir un véritable héros parmi les héros du MCU. Dans son périple, il croise la route de l'indomptable mutant Wolverine…

Deadpool & Wolverine arrive dans les salles françaises le 24 juillet 2024.