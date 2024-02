"Ils vont sauver le MCU" : ce réalisateur dithyrambique sur Deadpool 3

Très attendu par les fans de Marvel, "Deadpool 3" sortira dans les salles cet été. Alors qu'on sait peu de chose dessus, Matthew Vaughn s'est montré très enthousiaste sur ce que prépare Shawn Levy, le réalisateur du film.

Changement de direction pour Marvel Studios

Le MCU (Marvel Cinematic Universe) a connu ses plus grands succès avec Avengers: Endgame (2019) et Avengers: Infinity War (2018). Les deux films ont récolté plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office mondial (2,7 milliards pour Endgame). Des chiffres impressionnants, que seul Spider-Man: No Way Home (2021) est allé frôler depuis - avec 1,9 milliard de dollars de recettes. Mais depuis quelques temps, les productions Marvel semblent moins attirer. Même si certains films ont affiché des résultats très solides, on sent que le MCU peine à relancer la machine. Et les plans pour l'avenir paraissent plus flous.

Il y a notamment eu la sortie de Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company, qui a admis qu'il y avait eu trop de suites inutiles. Une déclaration qui est venue de l'échec de The Marvels, devenu le film le moins rentable du MCU. À cela s'ajoute le cas Jonathan Majors. L'acteur était l'incarnation de Kang, et allait avoir beaucoup d'importance dans la suite du MCU, notamment avec Avengers : The Kang Dynasty. Mais l'acteur a été reconnu coupable d'agression, et aussitôt viré par Marvel Studios, qui a, dans la foulée, renommé le film en Avengers 5.

Deadpool 3 pour sauver le MCU ?

La compagnie a donc décidé de prendre le temps pour poursuivre au mieux son univers super-héroïque. En atteste cette année 2024 qui s'annonce exceptionnelle, puisque seulement un film du MCU sortira cette année : Deadpool 3. Un film très attendu par les fans qui réclamaient depuis longtemps la réunion de Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans leurs rôles respectifs de Deadpool et Wolverine. De quoi mettre une forte pression sur le réalisateur Shawn Levy.

Mais le cinéaste peut au moins compter sur le soutien de Matthew Vaughn. Rappelons que ce dernier était derrière la caméra de X-Men : Le commencement (2011). Et lors d'une intervention dans le podcast de BroBible, il s'est montré très enthousiaste sur ce projet. N'y allant par par quatre chemins, le réalisateur a déclaré que, d'après lui, "Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont sur le point de sauver l'ensemble du MCU". Il précise avoir eu des informations spécifiques sur Deadpool 3 et a affirmé que ce qui se prépare sera "incroyable".

Les quelques bribes que je connais de "Deadpool vs Wolverine" (...) sont incroyables.

De bon augure donc si on en croit Matthew Vaughn, qui s'est aussi décrit comme "un vrai fan des X-Men" et qui a assuré qu'il souhaitait avant tout "que les films soient aussi bons qu'ils devraient l'être". On veut bien le croire. D'autant qu'il n'a a priori pas de raison de faire dans la langue de bois. On devrait en tout cas pouvoir découvrir ça dès le 24 juillet prochain, puisque le tournage de Deadpool 3 s'est récemment terminé. D'ici là, vous pouvez toujours voir le nouveau film de Matthew Vaughn, Argylle, actuellement dans les salles (voir notre critique).