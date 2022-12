Deadpool 3 : Wolverine et Deadpool vont se détester dans le film

Ryan Reynolds et Hugh Jackman seront bientôt en duo dans "Deadpool 3". Si les deux acteurs s'apprécient dans la vraie vie, dans le film, leurs personnages de Wade et Logan ne devraient pas être les meilleurs amis.

Ryan Reynolds bientôt face à Wolverine

Ce n'est désormais plus un simple souhait des fans, mais bien la réalité. Ryan Reynolds et Hugh Jackman vont enfin faire équipe dans le film Deadpool 3 en reprenant leurs rôles de Wade Wilson et de Wolverine. Pour le premier, on savait depuis un moment qu'un troisième opus était désiré par l'acteur. Mais pour le second, l'annonce de son retour fut une vraie surprise. Le comédien avait pourtant affirmé qu'il en avait terminé avec le personnage. De plus, l'excellent Logan (2017) lui a offert une conclusion parfaite.

Ryan Reynolds - Deadpool ©20th Century Fox

Mais finalement, il y aura donc bien un Deadpool 3 et l'occasion pour les deux amis de s'en donner à cœur joie. Et pour ceux qui s'inquiètent de la temporalité et des événements de Logan, Hugh Jackman a rapidement rassuré les fans en expliquant qu'il ne s'agira pas d'une histoire de résurrection mais plutôt d'un voyage dans le temps. Ce prochain film devrait donc se dérouler avant les événements du film de James Mangold.

Hugh Jackman va détester Deadpool

On sait encore très peu de choses sur le scénario de Deadpool 3. Le film est en production et n'arrivera pas sur les écrans avant fin 2024. Ce qui n'a pas empêché The Empire Film Podcast (via ComicBook) d'interroger Hugh Jackman sur ce qui pourrait nous attendre. Et l'acteur s'est contenté de donner des détails sur la relation des deux personnages au début du film. Il affirme que Wade et Logan ne seront pas les meilleurs amis. Plus précisément, que Logan sera sérieusement agacé par Deadpool.

Dix étant "très proches", zéro étant "la réalité", nous sommes à zéro. Nous sommes opposés, nous nous détestons. Je parle juste de mon point de vue, (Logan) est frustré par lui et voudrait être à un million de kilomètres de lui ou le frapper à la tête. Malheureusement, il ne peut pas être à des millions de kilomètres de lui dans ce film, donc je vais probablement le frapper souvent à la tête.

Il y a évidemment beaucoup d'humour dans cette déclaration et on semble comprendre que si Wade fera tout pour se rapprocher de Logan, ce dernier ne partagera pas les mêmes sentiments et devrait en venir aux mains. On imagine facilement qu'au fur et à mesure le duo trouve une certaine entente et qu'à la fin Wolverine accepte de ranger ses griffes. Mais cela reste pour le moment une simple supposition. Pour s'en assurer, rendez-vous le 6 novembre 2024 pour découvrir le film dans les salles.