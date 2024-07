Deadpool & Wolverine : un caméo improbable que même Ryan Reynolds ignorait

L’équipe créative derrière "Deadpool & Wolverine" nous a réservé plusieurs surprises, avec plusieurs caméos inattendus. Même Ryan Reynolds a été surpris par l’un de ces caméos.

Deadpool & Wolverine est rempli de surprises

Faisant partie des films les plus attendus de l’année, Deadpool & Wolverine est visible dans les cinémas depuis le 24 juillet dernier en France. On y retrouve un Wade Wilson qui a laissé son costume d’anti-héros derrière lui. Mais très vite, il l’endosse de nouveau et va demander l’aide de Wolverine pour sauver son univers. Dans leur quête, les deux hommes vont se frotter à la mutante Cassandra Nova.

Porté par Ryan Reynolds et un Hugh Jackman qui fait son retour dans son rôle le plus célèbre après sept ans d’absence, Deadpool & Wolverine est aussi rempli d’apparitions surprises destinées à ravir les fans du MCU. Plusieurs stars y font ainsi un caméo. L’un de ces caméos a même été organisé sans que Ryan Reynolds lui-même ne le sache !

Ryan Reynolds pas au courant de la présence de Harry Holland !

Sur son compte instagram, George Cottle, qui a travaillé sur Deadpool & Wolverine, a partagé une photo de Harry Holland dans le costume de Deadpool. Le petit frère de Tom Holland fait ainsi partie de ceux ayant fait un caméo dans le film de Shawn Levy. George Cottle a donc révélé cette information, accompagnant sa photo de la légende suivante :

Quand Shawn Levy et Ryan Reynolds placent la barre aussi haut, même l’équipe des cascadeurs a besoin d’un invité spécial !! Ce n’est peut-être pas le Holland que le monde voulait, mais c’est celui dont nous avions tous besoin !!

Avec ce message, George Cottle a donc surpris de nombreux fans, qui n’étaient pas au courant de la présence de Harry Holland dans le film. Mais Ryan Reynolds a lui aussi été surpris. Car, dans une story sur son propre compte instagram, l’acteur canadien a révélé qu’il n’était pas au courant de ce caméo ! Il a ainsi partagé le message : "C’est comme ça que je l’apprends ?!? Tu me le dis ?"

Le film de Shawn Levy cartonne

Harry Holland n’en est pas à son premier caméo au sein du MCU. Il avait déjà fait une petite apparition dans Spider-Man: No Way Home. Il a également réalisé plusieurs courts-métrages, le plus récent étant Last Call, dans lequel son frère tenait un rôle.

De son côté, Deadpool & Wolverine a répondu aux grosses attentes placées en lui avant sa sortie. Car le long-métrage a effectué un très gros démarrage au box-office, battant un record parmi les films R-Rated. Il a aussi permis au MCU de franchir un palier historique.