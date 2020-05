Découvrez le classement des méchants de films préférés des spectateurs

Un site a répertorié les 100 méchants préférés des spectateurs en se basant sur les recherches internet et la note des films. C'est sans surprise que l'on découvre le trio de tête de ce classement.

Après le classement des acteurs qui meurent le plus souvent à l'écran, et celui des acteurs les plus grossiers à l'écran, il est temps de se pencher sur les méchants préférés des spectateurs. Un site (via Movieweb) a classé les 50 méchants de films préférés des spectateurs. Les résultats ont été déterminés en regroupant le score de Rotten Tomatoes, le volume de recherche mensuel de l'antagoniste, et le nombre de fois où il a été consulté sur Wikipédia au cours des 30 derniers jours.

Thanos en tête

Le célèbre Thanos arrive en tête de ce classement. L'antagoniste interprété par Josh Brolin remporte la victoire avec un score de 94% sur Rotten Tomatoes pour Avengers : Infinity War, 584 000 recherches mensuelles sur Google et 164 475 pages Wikipédia consultées ces trente derniers jours. Ainsi, Thanos est le méchant le plus recherché sur Google ces derniers temps, ce qui explique sa première place du classement.

Le top 3 ne contient pas de surprise. À la deuxième place, c'est l'inégalable Dark Vador qui s'assoit sans trop de problème. Star Wars : Un Nouvel Espoir lui apporte une note de 92%, il a été recherché 37 000 fois ce dernier mois, et a entraîné l'ouverture de 375 997 pages Wikipédia. Enfin, la troisième place est détenue par Joker. Sa note de The Dark Knight s'élève à 94%, ses recherches mensuelles sur Google montent à 494 000 et 41 214 pages Wikipédia ont été ouvertes ce dernier mois. Un top 3 qui a de la gueule.

Sans détailler totalement le top 50, de nombreux personnages iconiques viennent se placer dans ce classement. Par exemple Voldemort est 4ème, Terminator est 7ème et Alien se hisse à la neuvième place. Gollum est 13ème, Michael Myers est 14ème, et Sauron apparaît à la 17ème place. Les dernières places sont détenues par Slimer dans Ghostbusters, le Général Zod dans Superman et le Chiffre dans Casino Royal. A noter que ce top 50 contient 12 méchants de films de super-héros et 7 antagonistes de films d'horreur.

Cette liste permet également d'examiner les données internet. Elle permet de porter un regard sur les antagonistes les plus recherchés sur internet à travers les différents pays. Et visiblement, Thanos domine largement la concurrence. Le site offre une vision d'ensemble avec une carte qui présente le résultat de chaque pays. Et Thanos est le vilain le plus recherché dans la grande majorité des pays.