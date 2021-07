Découvrez les 10 films Netflix les plus regardés

Netflix reste très discret concernant ses chiffres d'audience, sauf quand il s'agit de bonnes nouvelles. Découvrez ci-dessous le classement des 10 films Netflix les plus vus de toute l'Histoire de la plateforme.

Netflix : le nouvel eldorado des cinéastes ?

Le géant du streaming n'attirent pas seulement de nombreux abonnés, il séduit également de plus en plus de cinéastes. En effet, depuis plusieurs années, de prestigieux noms se sont associés à Netflix. On pense notamment à Bong Joon-ho (Okja), Alfonso Cuarón (Roma), Martin Scorsese (The Irishman), David Fincher (Mank) ou encore Zack Snyder (Army of the Dead). Récemment, ce sont Steven Spielberg (avec Amblin) et Tim Burton (pour la série La Famille Addams baptisée Wednesday) qui se sont associés à la plateforme pour de futurs projets.

Army of the Dead © Netflix

La raison est simple : Netflix leur offre la possibilité d'une très grande liberté créative, ainsi que d'un budget souvent supérieur à celui d'un studio de cinéma. On estime par exemple le budget de The Irishman à 160 millions de dollars, ou encore celui d'Army of the Dead à 70 millions. Et le géant du streaming sait garder ses talents. David Fincher et Zack Snyder ont par exemple signé des deals de plusieurs années avec la plateforme. En outre, faire un film pour Netflix signifie également pour les réalisateurs d'être regardé par des millions d'abonnés à travers le monde.

Quels sont les 10 films les plus vus ?

La sortie simultanée des films sur tous les territoires où le géant du streaming est présent permet de toucher un très grand nombre de foyers. Avec une recette marketing soignée, certains titres de la plateforme connaissent un succès fulgurant. Découvrez ci-dessous le top 10 des films les plus vus sur Netflix. À noter que les nombres correspondent aux comptes qui ont regardé au moins deux minutes du film durant les trois premières semaines de disponibilité.

Ce classement a été fait par le journaliste Erik Davis qui a comptabilisé tous les chiffres donnés par Netflix.