Derniers jours pour voir un des meilleurs thrillers des 20 dernières années sur Netflix

Le 1er juillet il sera trop tard ! L'excellent thriller psychologique "Gone Girl" de David Fincher sorti il y a 10 ans quitte Netflix France le 30 juin. L'occasion de (re)voir l'un des thrillers les plus emblématiques de ces dernières années, et également le plus gros succès de son réalisateur au box-office.

Gone Girl de David Fincher : un thriller psychologique de haut vol

Sorti en 2014, Gone Girl est un thriller psychologique réalisé par David Fincher et adapté du best-seller éponyme de Gillian Flynn, qui a également signé le scénario.

Le film raconte l'histoire de Nick et Amy Dunne (incarnés par Ben Affleck et Rosamund Pike), un couple apparemment parfait dont la vie prend un tournant dramatique le jour où Amy disparaît mystérieusement. Alors que la police et les médias se lancent dans une frénésie pour retrouver Amy, Nick devient rapidement le principal suspect. Inspiré d'un fait divers qui avait bouleversé les États-Unis, le film tient les spectateurs en haleine jusqu'à la toute fin, grâce à des révélations choquantes et des retournements de situation inattendues.

Le film a été salué pour ses performances, en particulier celle de Rosamund Pike, qui a reçu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle qui revêt de multiples facettes, et pour lequel elle n'a pas hésité à se transformer physiquement.

Le film quitte Netflix le 30 juin

La mise en scène clinique de David Fincher, couplée à la narration diabolique de Gillian Flynn, a fait de Gone Girl l'un des thrillers les plus mémorables de ces 20 dernières années. Et également un très gros succès au box-office, le plus gros pour son réalisateur, avec près de 370 millions de dollars de recettes (pour un budget estimé à 61 millions).

Alors que Gone Girl fait partie des films les plus appréciés sur Netflix France, le long-métrage de David Fincher quittera la plateforme le 30 juin prochain. Il ne vous reste donc plus que de 13 petits jours pour vous replonger dans le cerveau d'Amy Dunne, pour découvrir tous ses secrets.