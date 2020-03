Destination Finale 6 : on a des infos sur le prochain film

Cela fait un peu plus d'un an, maintenant, qu'un nouveau film "Destination Finale" a été annoncé. Le créateur de la franchise nous donne des nouvelles et précise qu'il ne s'agira pas vraiment d'un reboot mais d'une sorte de suite spirituelle se déroulant dans le même univers.

Le cinquième et dernier Destination Finale remonte à 2011. Dans cette époque où on trouve n'importe quel prétexte pour rebooter, remaker ou prolonger les marques installées, il nous paraît presque étrange qu'aucun nouvel opus ne soit sorti dans nos salles. Voilà qu'en début d'année 2019, on apprenait que la Faucheuse allait reprendre du service avec Patrick Melton et Marcus Dunstan au scénario. Le duo s'y connaît en cinéma horrifique, pour avoir écrit les quatre derniers Saw. New Line veut relancer Destination Finale avec eux mais aucun réalisateur n'est encore à bord. D'après ce qu'on avait compris, le studio voulait faire un reboot mais dans une interview pour DigitalSpy, Jeffrey Reddick (le créateur de la franchise) et le producteur Craig Perry indiquent qu'on ne se dirige pas vraiment vers ce format :

Je pense que le terme reboot est un peu trop fort, il implique que nous allons tout changer, mais ce sera au final un film Destination Finale. Nous voulons que cela se déroule dans le monde des premiers intervenants : ambulanciers, pompiers et policiers.

Pour résumer, les événements de ce sixième film vont se dérouler dans le monde qui a connu ceux des précédents. On peut donc s'attendre à des références ou, carrément, à ce que les personnages évoquent certaines morts marquantes.

Destination Finale, une franchise culte

La série des Destination Finale est surtout connue pour l'inventivité de ses mises à mort et on espère que le niveau sera encore plus élevé cette fois. Parce que le scénario et les personnages, ce n'est pas principalement pour ça qu'on paiera notre place. On en veut simplement pour notre argent en body count et en folie. Pour ceux qui ne se sont jamais intéressés aux précédents épisodes, il y avait à boire et à manger dedans. Mais on peut vous assurer que des séquences valent carrément le détour et sont hautement recommandables pour les amateurs d'horreur.

Il a fallu attendre un avant avoir d'avoir des nouveaux éléments sur le projet donc autant vous dire que rien ne presse chez New Line et il est impossible de définir encore quand tout va s'accélérer, avec notamment un metteur en scène aux commandes. En attendant, on pourra voir une autre franchise dans le genre, Saw, se réinventer avec Spirale : L'Héritage de Saw en salles le 13 mai prochain (s'il n'est pas reporté à cause du coronavirus).