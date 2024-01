Disney+ : les nouveautés de février 2024, un beau programme arrive

Voici les nouveaux programmes qui rejoignent le catalogue de Disney+ en février. Entre autres, une série Star Wars, un film indépendant sur le passage à l'âge adulte, ou encore une série historique au Japon.

Les nouveaux films sur Disney+ en février

On le sait, le catalogue de Disney+ est moins fourni que Netflix, qui a encore prévu un gros mois de février avec des dizaines de titres ajoutés. Mais la plateforme de la maison mère de Mickey parvient chaque mois à proposer des nouveautés intéressantes. C'est encore le cas pour ce mois de février, avec des séries assez attendues, et de belles découvertes à faire du côté des films. Outre l'ajout de Coup de théâtre (16 février), sorti au cinéma en 2022 et avec Sam Rockwell et Saoirse Ronan, dès le 9 février on pourra voir le film indépendant Suncoast.

Suncoast ©Disney+

L'occasion de retrouver Nico Parker, la fille de Thandiwe Newton qui jouait Sarah dans The Last of Us. Dans ce long-métrage, la jeune actrice interprète une adolescente dont le frère malade vient d’être placé dans un établissement spécialisé. Elle va alors se lier d'amitié avec Paul, un activiste excentrique. Ce dernier est joué par le génial Woody Harrelson. Enfin, notons qu'il s'agit d'une histoire semi-autobiographique de Laura Chinn, qui lui a valu d'être une sélection au Festival de Sundance.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Les nouvelles séries sur Disney+ en février

Ce mois-ci, il y aura aussi de quoi ravir les fans de Star Wars avec la diffusion à partir du 21 février de la troisième et dernière saison de la série d'animation The Bad Batch. Mais ce qu'on attend le plus, c'est Shōgun. Un programme qui s'annonce ambitieux et qui va nous transporter au Japon, en 1600, à l'aube de la guerre civile. La bande-annonce est impressionnante avec des affrontements au sabre, mais également un récit passionnant impliquant un commandant anglais emprisonné, un seigneur puissant et une femme issue d'une lignée tombée en disgrâce...

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

