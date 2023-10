Disney+ : bientôt de la pub dans tous les abonnements ?

Les tarifs de Disney+ vont évoluer. Alors qu'une formule avec publicité a été annoncée, il semblerait que même dans les formules plus chères, dont la Premium à 11,99€, de la publicité reste présente.

Les plateformes passent à la pub

Lorsqu'une plateforme de streaming comme Netflix est arrivée, l'un des avantages (en plus de pouvoir regarder quand on veut les programmes du catalogue) était l'absence de publicité, que ce soit avant, après ou même pendant le programme - contrairement à certaines chaînes de télévision. Mais les temps ont changé et les services de streaming ont besoin d'engranger plus de revenus. Et pour cela, il y a la publicité.

Fin 2022, Netflix lançait une formule moins chère, à 5,99€ par mois, mais avec de la publicité. Un choix payant qui a ramené environ 8 millions d'abonnés à la plateforme d'après les chiffres du dernier trimestre.

Résultat, Disney+ a décidé de suivre le même modèle. En août dernier, on apprenait ainsi une évolution des tarifs avec une Formule Standard avec pub à 5,99€ par mois, une Formule Standard à 8,99€ et une Formule Premium à 11,99€.

Formules et tarifs Disney+ ©The Walt Disney Company

De la pub même en Premium pour Disney+

Tout allait bien jusqu'à ce que la plateforme annonce des changements supplémentaires au sein de ces offres. Et plus particulièrement l'ajout de publicités dans celles qui ne devaient pas en avoir. C'est ce qu'annonce PhoneAndroid à partir d'un mail envoyé aux utilisateurs concernant la mise à jour des conditions générales d’abonnement. Le message indique alors que les abonnements "sans publicité" pourront "inclure un contenu promotionnel limité, des informations sur des marques Disney, des messages de parrainage et autres, y compris des publicités dans le contenu en direct ou des événements spéciaux qui contiennent des pauses publicitaires traditionnelles".

On comprend qu'il s'agira surtout de faire de la promotion de tout ce qui touche à la marque Disney. On ne sait pas exactement à quel niveau ces publicités apparaitront, s'il s'agira d'un modèle similaire à Prime Video qui propose par exemple avant un épisode d'une série un court teaser d'un autre programme. Également, il est évoqué la présence de "pauses publicitaires traditionnelles" dans des contenus en direct. Il s'agit là, a priori, de prévenir surtout de la présence de panneaux publicitaire durant un événement sportif par exemple.

Pour rappel, les abonnés à Disney+ verront leur abonnement évoluer automatiquement de 8,99€ à 11,99€ à partir du 1er novembre. Pour éviter cela, il faudra faire avant la démarche de choisir la formule désirée.