Disney+ : voici les nouveautés de juin, avec des programmes à ne surtout pas manquer

Disney+ a dévoilé son agenda du mois de juin. Beaucoup de nouveautés du côté des séries, très peu pour les films, mais des programmes qui devraient malgré tout attirer les abonnés, à commencer par une nouvelle série Star Wars.

Les nouveautés de Disney+ en juin

Pour le mois de mai, Disney+ avait ajouté à son catalogue un nombre important de films et de séries. En juin, il y aura encore de bonnes choses à découvrir, mais principalement du côté des programmes longs. Avec seulement Cruella (28 juin) et L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux (28 juin), on ne peut pas dire que les longs-métrages de fiction dominent ce mois-ci. Mais le service de streaming va bien compenser en proposant dès le 7 juin la nouvelle série Star Wars, The Acolyte. Un programme qu'on attend avec impatience puisqu'il se déroulera 100 ans avant les événements des films imaginés par George Lucas, à une époque où les Jedi ne semblent pas être inquiétés. Jusqu'à ce qu'un ennemi inconnu se mette à les éliminer... On vous laisse vous faire une idée de la série avec la bande-annonce ci-dessous :

Après cela, les abonnés de Disney+ pourront découvrir la série dramatique Sur les ailes de la chance (19 juin), portée par Joey King et Logan Lerman. Il s'agit de la véritable histoire d’une famille juive séparée au début de la Seconde Guerre mondiale. Une série qui devrait donc passionner et émouvoir le public. Sinon, pour davantage de légèreté, il sera possible de (re)voir deux cartons de TF1. D'abord la saison 4 de HPI, actuellement en diffusion et qui rejoindra le catalogue de Disney+ dès le 14 juin. Puis Mercato (26 juin), qui avait attiré du monde lors de sa diffusion en mars dernier.

Tous les nouveaux films et les nouvelles séries en juin