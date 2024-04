Disney+ : les nouveautés de mai sont là, avec Star Wars, Avatar et un chef-d'œuvre

Voici l'agenda de Disney+ du mois de mai avec des nouveautés importantes du côté des films et des séries. Au programme, une nouvelle série d'animation Star Wars et l'ajout de "Avatar 2" au catalogue de la plateforme de streaming.

Les films sur Disney+ en mai

Après Netflix, Prime Video et Canal+, c'est au tour de Disney+ de dévoiler son agenda du mois de mai. Un beau programme attend les abonnés avec plusieurs documentaires inédites, le retour d'Iron Man, mais surtout l'arrivée sur la plateforme d'Avatar : la Voie de l’Eau (2022). Dès le 17 mai, on pourra (re)voir la suite si longtemps attendue d'Avatar (2009), qui, lors de sa sortie en salles, avait attiré plus de 14 millions de spectateurs en France et récolté plus de 2,3 milliards de dollars dans le monde. C'est donc un véritable mastodonte qui rejoint le catalogue.

Avatar : la Voie de l’Eau ©Disney

Mais si Avatar 2 sera l'événement de Disney+ en mai, il ne faudrait pas minimiser l'ajout de l'excellent film Les Banshees d’Inisherin (2022). Porté par Colin Farrell et Brendan Gleeson, il s'agit d'un drame superbe, qu'on considérait comme un chef-d'œuvre à sa sortie (voir notre critique), et qu'il ne faudra surtout pas manquer à partir du 31 mai.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+

Tous les nouveaux films en mai

Les séries sur Disney+ en mai

Une autre grosse licence va faire parler d'elle sur Disney+, mais cette fois du côté des séries. Dès le 4 mai, la plateforme lancera une nouvelle série d'animation Star Wars titrée Tales of the Empire. La date est symbolique, puisqu'il s'agit d'une journée spéciale Star Wars durant laquelle d'autres surprises pourraient avoir lieu. Dans ce show (qui peut être considéré comme la saison 2 de Tales of the Jedi), on se placera du point-de-vue de l'Empire en suivant Morgan Elsbeth et Barriss Offee, deux personnages apparus dans Ahsoka et The Clone Wars, Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Enfin, notons l'ajout sur Disney+ ce mois-ci de la nouvelle série Doctor Who avec Ncuti Gatwa et Millie Gibson, ainsi que du drama coréen Uncle Samsik porté par Song Kang-ho (Parasite), ou encore du thriller espagnol Les Ombres du passé.

Essayez Disney+ 1 mois gratuit avec Canal+

Toutes les nouvelles séries en mai