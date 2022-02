Doctor Strange 2 : avez-vous remarqué ces références à Captain Carter (et peut-être Deadpool) ?

Ce week-end, les studios Marvel ont profité du Superbowl pour dévoiler la nouvelle bande-annonce de « Doctor Strange in the Multivers of Madness ». De nouvelles images bourrées de références, accompagnées d'un tout nouveau poster où se sont également glissés de nombreux détails.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : le film promet d'être dingue

Attendu le 4 mai prochain, Doctor Strange in the Multiverse of Madness marquera la deuxième aventure en solitaire pour Stephen Strange. Toujours incarné par Benedict Cumberbatch, le personnage va avoir fort à faire puisqu'il va devoir régler les nombreux problèmes qu'il a créés à l'issue de Spider-Man : No Way Home. L'ancien Sorcier Suprême va devoir affronter les conséquences de ses actes et refermer le multivers. Pour ça, il pourra compter sur l'aide de plusieurs alliés comme Wong (Benedict Wong), America Chavez (Xochitl Gomez) ou encore Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

La nouvelle bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a créé un engouement massif tant ces nouvelles images proposent des easter eggs croustillants. Le film devrait tenir ses promesses et être rempli de références en tout genre, de caméos et de clins d’œil aux comics.

Une affiche bourrée de références

Mais il n'y a pas que la bande-annonce qui a laissé des indices aux fans. Le nouveau poster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness regorge lui aussi d'easter eggs. L'affiche en question met en scène Dr Strange dans son sanctuaire. La vitre derrière lui a explosé en mille morceaux. Chacun de ces morceaux offre une image d'un personnage ou d'un élément du Marvel Cinematic Universe (MCU). On peut ainsi apercevoir Wong, Wanda, le Dark Strange ou encore America Chavez. Mais certains de ces éclats de verre sont mieux dissimulés, et proposent ainsi quelques références intéressantes.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Captain Carter

Par exemple, en bas à droite de l'affiche, les plus observateurs auront remarqué un éclat qui présente le bouclier de Captain Carter. Un élément tout droit sorti de la série What If... ? Rappelez-vous, dans le premier épisode du show, Sharon Carter devient Captain America à la place de Steve Rogers. L'épisode se conclue avec l'héroïne qui s'engouffre dans le multivers pour sauver ses compatriotes. On va donc apprendre ce qui lui est arrivé par la suite.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Ce petit détail sur l'affiche suggère plusieurs choses. La première c'est que What If... ? est donc bien canon, et que la série va avoir une incidence sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness (après tout Dark Strange est également de la partie). La seconde, c'est que Captain Carter va revenir dans le film de Sam Raimi, et que Hayley Atwell va sans doute incarner le héros à la bannière étoilée pour la première fois en live action. Enfin, et c'est sans doute l'élément le plus intéressant, c'est que Les Gardiens du Multivers vont peut-être apparaître dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et cela impliquerait éventuellement un retour d'Ultron.

Deadpool, c'est toi ?

Mais ce n'est pas la seule référence qui s'est dissimulée sur le poster du nouveau film de Marvel Studios. Un autre clin d’œil, cette fois bien plus incertain, a également retenu l'attention des fans. En effet, certains d'entre eux pensent avoir trouvé Deadpool sur l'affiche de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Même si le rendu est très flou, et que rien ne vient confirmer cette théorie, il est vrai qu'un éclat de verre ressemble étrangement au mercenaire Wade Wilson. L'éclat en question se situe en haut à gauche de l'affiche, entre le visage de Wong et celui de Dr Strange. Oui, il faut clairement plisser les yeux.

L'image donne l'impression de voir un justicier sous un masque rouge, qui fait le signe du silence avec son doigt. Difficile pour le moment de savoir si c'est vraiment Deadpool ou simplement les élucubrations des fans. On sait que Deadpool va être prochainement réintroduit dans le MCU, et qu'il aura son troisième film en solitaire. Mais à l'heure actuelle personne ne sait quand et où Ryan Reynolds va revenir dans la peau du personnage. Alors Deadpool ou pas Deadpool ? On vous laisse à vos pronostics.