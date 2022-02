Doctor Strange 2 : ces détails de la bande-annonce qu'il ne fallait pas louper

Marvel Studios a profité du Super Bowl pour dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de « Doctor Strange in the Multivers of Madness ». De nouvelles images tout simplement hallucinantes qui regorgent surtout de références passionnantes et très excitantes pour tous les lecteurs de comics et les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). Voici les 9 éléments à retenir de cette deuxième bande-annonce.

Doctor Strange 2 : une bande-annonce de folie

C'est à l'occasion du Super Bowl qui s'est déroulé la nuit dernière à Los Angeles qu'une toute nouvelle bande-annonce de Doctor Strange In The Multivers of Madness a été dévoilée. Entre action et caméos en tout genre, il y avait beaucoup de références à ne pas rater.

America Chavez se dévoile

Les portails en forme d'étoile d'America Chavez - Doctor Strange in the Multivers of Madness ©Marvel Studios

On savait que America Chavez allait débarquer dans Doctor Strange in the Multivers of Madness. Mais cette deuxième bande-annonce permet de porter un tout nouveau regard sur cette héroïne inédite dans le MCU, incarnée par la jeune Xochitl Gomez.

Dans les comics, America Chavez ou Miss America est créée en 2011 par Joe Casey et Nick Dragotta. La grande particularité de ce personnage, qui finira par rejoindre les Young Avengers, c'est qu'elle est la première héroïne lesbienne latino-américaine de l'univers Marvel. Comme montré dans la bande-annonce, America Chavez possède une force cosmique surhumaine. Elle peut également ouvrir des portails en forme d'étoile pour voyager à travers les réalités et le multivers. Un pouvoir qui explique sa présence dans le film de Sam Raimi.

Qui est ce mystérieux Minotaure ?

Rintrah - Doctor Strange in the Multivers of Madness ©Marvel Studios

Au cours de cette bande-annonce, on peut voir le royaume magique Kamar-Taj se faire attaquer par un étrange nuage de poussière. Si on ne sait pas encore ce que contient ce nuage, il y a un plan qui mérite un petit arrêt. En effet, les fans les plus spécialisés de l'univers Marvel auront reconnu Rintrah, une créature ressemblant à un Minotaure.

Personnage secondaire de l'univers de Dr Strange créé en 1986, Rintrah un être extra-dimensionnel possédant le potentiel pour devenir un très grand sorcier. Il a même, pendant un temps, été le disciple de Dr Stange lui-même.

La TVA impliquée ?

Doctor Strange in the Multivers of Madness ©Marvel Studios

Apparemment, les actions de Stephen Strange dans Spider-Man : No Way Home ne vont pas rester impunies. La bande-annonce présente le retour de Mordo (Chiwetel Ejiofor), qui menace le Dr Strange pour ses actions antérieures. Il lui promet que celles-ci ne vont pas rester sans conséquences.

Dans la bande-annonce, notre cher sorcier se retrouve alors enchaîné par des menottes haute technologie. Ce qui suggère qu'une police surveille les agissement de Dr Strange concernant le multivers. Alors s'agit-il de la TVA présentée dans Loki ? Ou d'une autre police encore plus puissante ? Réponse le 4 mai prochain.

Les sentinelles d'Ultron

Doctor Strange in the Multivers of Madness ©Marvel Studios

Au cours de son arrestation, Dr Strange est escorté par quatre sentinelles d'Ultron. Difficile de savoir si ces robots ont été reprogrammés après Avengers : l'ère d'Ultron, s'ils sont d'origine et ont donc toujours le programme de Tony Stark dans leurs circuits, ou s'il s'agit en fait d'une référence directe à la série What If …?. C'est probable que ces sentinelles soient au service de la TVA ou de l'agence qui arrête le Dr Strange. Mais peut-être que le Dr Strange a débarqué dans la mauvaise réalité et va devoir affronter le puissant Ultron présenté dans la série What If... ?. Au quel cas, il va avoir fort à faire...

Le retour de Charles Xavier ?

Charles Xavier (Patrick Stewart) - X-Men : L'Affrontement Final ©20th Century Fox

C'est LE plan qui a retenu le plus l'attention des fans. Toujours en état d'arrestation, Dr Strange est amené devant ce qui semble être un tribunal composé de plusieurs individus. L'un d'entre eux prend la parole. Les fans ont tout de suite réagi à ce mystérieux personnage qui semble être Charles Xavier. Le plan de dos, qui suggère la présence d'un personnage chauve et la voix de ce denier qui ressemble énormément à celle de Patrick Stewart, sont des indices quant au retour du Professeur X. Reste maintenant à savoir s'il s'agit du vrai Professeur X ou d'un variant.

Les Illuminati

Doctor Strange in the Multivers of Madness ©Marvel Studios

Toujours concernant ce passage de la bande-annonce, Charles Xavier n'est visiblement pas seul pour juger le Dr Strange. Il est accompagné de plusieurs individus dont l'identité demeure encore secrète. Il y a de grandes chances pour que ce groupe de héros soit les Illuminati. Une équipe très célèbre auprès des lecteurs de comics composée de Charles Xavier, Iron Man, Mr Fantastique, Namor, Flèche Noire et Doctor Strange.

Si Doctor Strange 2 présente réellement cette équipe, cela implique potentiellement un retour de Robert Downey Jr en Tony Stark (sauf s'il s'agit d'un variant) ; l'introduction de Tenoch Huerta dans la peau de Namor (initialement attendu dans Black Panther : Wakanda Forever) ; le retour de Ioan Gruffudd ou de Miles Teller dans le rôle de Mr Fantastic ; et enfin le retour de Anson Mount en Flèche Noire. Sacré programme !

Qui est cette mystérieuse figure lumineuse ?

Doctor Strange in the Multivers of Madness ©Marvel Studios

Plus tard dans la bande-annonce, un personnage volant lumineux fait son apparition. Difficile pour le moment de savoir qui est ce mystérieux protagoniste. Il y a cependant plusieurs hypothèses qui s'offrent à nous. La première serait de penser que ce personnage est La Torche Humaine. Après tout, peut-être que Doctor Strange in the Multivers of Madness va ramener l'ancienne équipe des 4 Fantastiques, voire en présenter une toute nouvelle.

Autre option : le retour de Brie Larson en Captain Marvel. Enfin, dernière hypothèse, qui demeure sans doute la plus plausible : il s'agit de Monica Rambeau dans la peau de Photon, voire de Captain Marvel. Après tout, cette héroïne introduite dans WandaVision devrait avoir un avenir fort et central dans le MCU.

La présence de variants et de zombies ?

Doctor Strange in the Multivers of Madness ©Marvel Studios

Les nombreuses images de cette bande-annonce suggèrent également que le film va présenter de nombreux variants. On sait déjà que le long-métrage va être composé d'au moins trois Dr Strange différents : celui que l'on connaît, le Dark Strange de What If... ? et Strange Defender. Si ces trois versions sont de retour dans cette nouvelle bande-annonce, celle-ci propose également des regards sur d'autres versions alternatives de nos héros.

Wanda va visiblement affronter son propre double venu de Westview. Quant à Dr Strange, il pourrait croiser d'autres versions de lui-même avec ces mystérieux plans sur un Dr Strange aux multiples bras et un Dr Strange zombie.

Et si Nightmare était derrière tout ça ?

Nightmare ©Marvel Comics

Cette hypothèse repose sur une phrase prononcée par le Dr Strange : « Chaque nuit, je rêve le même rêve, puis le cauchemar commence ». Il n'en faut pas plus pour que cette théorie de longue date remonte à la surface. Et si Nightmare était le grand méchant de l'histoire ? Créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko, Nightmare est l'un des pires ennemis de Dr Strange. Très puissant, il se nourrit des cauchemars de ses victimes pendant leur sommeil. Démon de troisième classe, d'origine extra-dimensionnelle, il pourrait être le grand méchant derrière Doctor Strange in the Multivers of Madness. Ou en tout cas, au moins faire une apparition.

A vos pronostics, et on se donne rendez-vous le 4 mai 2022 pour avoir toutes nos réponses !