Doctor Strange 2 : avez-vous remarqué cette référence à Doctor Fatalis ?

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" contient de nombreux "easter eggs". Un commentaire audio vient d'en confirmer un nouveau qui concerne directement le Doctor Fatalis, célèbre ennemi des Quatre Fantastiques.

Un horrifique Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été marqué par le retour de Sam Raimi à la réalisation d'une production super-héroïque Marvel. Le cinéaste avait mis en scène la première trilogie Spider-Man. On se réjouissait donc de le voir apporter un peu de sa folie au Marvel Cinematic Universe. En ressort une tentative semi-horrifique plus sombre qu'à l'accoutumée.

Rappelons que l'histoire met en scène Stephen Strange et America Chavez catapultés dans un autre univers. L'occasion pour le duo de croiser différentes versions de personnages bien connus du MCU. Notamment un autre Karl Mordo, une autre Christine Palmer, ainsi que des incarnations différentes de Captain Marvel et Captain America (devenu Captain Carter). Les fans des comics ont également pu voir apparaître pour la première fois dans le MCU Charles Xavier et Mr Fantastique. Mais dans le lot, c'est probablement l'intervention de Wanda qui aura le plus marqué les esprits.

Wanda (Elizabeth Olsen) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel

Un clin d'œil à Fatalis

Comme dans toutes les productions Marvel, Doctor Strange 2 n'est pas avare en clins d'œil à d'autres œuvres. Des easter eggs qu'on vous avait répertorié dans notre article ici. Néanmoins, certains éléments nous avaient forcément échappés. Heureusement, on peut compter sur la sortie du film en VOD aux Etats-Unis pour découvrir de nouvelles choses. Ainsi, grâce à un commentaire audio relayé par The Direct, on apprend que le film contient une référence à Doctor Fatalis (Doctor Doom en VO), le célèbre antagoniste des comics Marvel qui affronte, entre autres, les Quatre Fantastiques.

Ce clin d'œil se trouve au moment où Strange rencontre les Illuminati. Chaque super-héros fait son apparition. De son côté, Reed Richards, alias Mr Fantastique, entre en scène en se téléportant grâce à une sorte de plateforme bleue. Celle-ci n'est autre qu'un appareil appartenant à Doctor Fatalis, confirme le producteur Richie Palmer :

L'appareil de téléportation qu'il utilise pour entrer dans la scène est quelque chose que nous avons tiré des bandes dessinées, c'est la plateforme temporelle de Doctor Fatalis.

Dans les comics, cet appareil a une vraie importance puisqu'il permet à Fatalis de voyager dans le temps à plusieurs reprises. Dans le film, il s'agit uniquement d'un easter egg sans réelle influence sur le récit. On pourrait néanmoins retrouver cet élément dans le futur du MCU. Un film Les 4 Fantastiques est en préparation. N'étant pas prévu pour la phase IV, on ne devrait pas pouvoir le découvrir avant 2024. De quoi laisser le temps aux scénaristes de trouver une utilité à la plateforme temporelle de Fatalis.