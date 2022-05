Doctor Strange in the Multiverse of Madness : focus sur les références que vous avez peut-être ratées

Le 4 mai dernier, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" est enfin sorti dans les salles obscures. L'occasion pour nous de vous décrypter les meilleurs easter egg du film. Comme d'habitude, Marvel Studios réserve de gros clins d’œil aux lecteurs de comics. Voici les 11 références les plus marquantes du film. Évidemment, cet article contient des SPOILERS pour ceux qui n'ont pas encore vu le long-métrage !

Les Illuminati

On commence par le plus évident. Doctor Strange in the Multiverse of Madness introduit la toute première représentation des Illuminati dans le MCU. Différente de sa composition dans les bandes dessinées, cette équipe des Illuminati est constituée uniquement de variants de héros que nous connaissons plus ou moins bien. Il y a évidemment Captain Carter, incarnée par Hayley Atwell, qui revient donc dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) après Captain America : First Avenger et la série Agent Carter. L'occasion pour elle d'offrir la première incarnation de Captain Carter en version live après son introduction dans la série What If... ?

Les Illuminati ©Marvel Comics

L'équipe se compose également de Flèche Noire, qui marque donc le retour du comédien Anson Mount, qui campait déjà le célèbre héros dans l'oubliable série Marvel's Inhumans. Ensuite, les fans auront reconnu Lashana Lynch dans la peau de Monica Rambeau en tant que variante de Captain Marvel. Un personnage déjà présent dans le film Captain Marvel justement. On peut également citer la présence de Mordo. Enfin, l'équipe se complète avec Charles Xavier et Reed Richards.

Charles Xavier et son fauteuil jaune

En effet, le célèbre mutant Charles Xavier est de retour dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une apparition bourrée de références. Il s'agit de la toute première apparition d'un mutant dans le MCU (en effet, Wanda et Pietro ne sont pas présentés comme des mutants dans le MCU). L'occasion pour les fans de revoir l'incroyable Patrick Stewart dans ce rôle culte. C'est sa 8ème apparition dans la peau du héros, et c'est la troisième fois qu'il meurt à l'écran (après X-Men : L'Affrontement final et Logan). Il vient également de battre le record du comédien qui est resté le plus longtemps dans le rôle d'un personnage de comic-book (22 ans, de 2000 à 2022), précédemment détenu par Tobey Maguire et Willem Dafoe.

Charles Xavier (Patrick Stewart) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Outre ces quelques anecdotes, son apparition est accompagnée de deux easter egg. Le premier concerne le thème musical employé. En effet, le compositeur Danny Elfman décide de reprendre la célèbre musique de la série animée X-Men pour présenter le Professeur X. Le deuxième concerne le siège jaune du mutant. Il s'agit en effet d'un fauteuil particulier, présent dans les comics et surtout dans cette même série animée X-Men. Un show emblématique qui est d'ailleurs disponible sur Disney+.

Reed Richards

La deuxième apparition marquante de ces Illuminati est donc celle de Reed Richards. En effet, le chef des 4 Fantastiques fait une courte apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourtant ce n'est aucun des précédents acteurs du personnage qui apparaît dans le film. Beaucoup de fans s'attendaient à voir un retour de Ioan Gruffudd dans le rôle de ce justicier. Pourtant, Marvel Studios a préféré choisir John Krasinski dans la peau de l'homme élastique. Pourquoi ce choix ?

Reed Richards (John Krasinski) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Tout est parti des fans, encore une fois. En effet, ces derniers réclament depuis de nombreuses années que le couple John Krasinski/Emily Blunt soit les visages de Reed Richards et de Sue Storm dans le MCU. Cette réclamation est donc remontée jusqu'aux oreilles de Marvel Studios qui vient donc de placer John Krasinski dans la peau de Reed Richards. Un clin d’œil habile qui laisse peut-être entendre que John Krasinski et Emily Blunt seront les têtes d'affiche du futur film Les 4 Fantastiques, attendu prochainement.

Les enfants de Reed Richards

Lorsque Reed Richards rencontre la Sorcière Rouge, il lui précise qu'il a deux enfants. Ce à quoi Wanda répond que son épouse pourra donc les élever seule. Ce court dialogue est une énorme référence aux comics. En effet, cette réplique confirme l'existence des enfants de Reed Richards et de Sue Storm. Valeria et Franklin Richards sont très connus des lecteurs de comics, et sont beaucoup plus puissants que leurs parents.

Les 4 Fantastiques ©Marvel Comics

Franklin possède des pouvoirs incommensurables. C'est un mutant de niveau Oméga, capable de manipuler la réalité, de réorganiser la structure moléculaire de la matière et de créer des dimensions de poche. Il possède également des capacités psioniques comme la télépathie et la télékinésie. Dans Secret Wars, la puissance de Franklin est telle qu'il parvient à posséder mentalement Galactus. Rien que ça ! Valeria est également connue sous le nom de Marvel Girl. Comme sa mère, elle peut devenir invisible et créer des champs de force. Elle peut également se téléporter à travers le temps et l'espace, et a la capacité d'annihiler les pouvoirs de son grand frère. C'est la première fois qu'il est fait mention des enfants du couple phare des 4 Fantastiques au cinéma, et les fans espèrent leur introduction prochaine, peut-être dans le futur film Fantastic Four...

L'apparition de Bruce Campbell

Cet easter egg ne s'adresse pas aux fans du MCU, mais bien aux fans de Sam Raimi. En effet, le réalisateur de ce nouvel opus du MCU n'hésite pas, une fois de plus, à rendre hommage à son acteur fétiche : Bruce Campbell. Les deux artistes ont fait leurs débuts ensemble avec la saga Evil Dead. Depuis, Bruce Campbell est apparu dans la grande majorité des films du cinéaste. Et Doctor Strange in the Multiverse of Madness ne fait pas exception à la règle.

Ash (Bruce Campbell) - Ash vs Evil Dead ©20th Century Studios

Lorsque Doctor Strange et America Chavez vont dans l'univers 838, ils croisent la route de Bruce Campbell, qui joue un vendeur de pizza un peu radin. L'ancien Sorcier Suprême jette un sort à ce dernier qui oblige le personnage à se frapper lui-même. Une référence directe à Evil Dead 2 où Ash a une main possédée par des démons. Le comédien revient par ailleurs dans la seconde scène post-générique.

La Terre-616

C’est seulement la deuxième fois que la Terre-616 est mentionnée dans le MCU. La première fois était dans Spider-Man : Far From Home quand Mysterio fait croire à Peter Parker et Nick Fury qu'il est originaire d'un autre univers. La Terre-616 est la désignation de notre réalité, celle dans laquelle le MCU évolue, et demeure la réalité principale des comics. Une désignation très célèbre auprès des lecteurs de comics qui apparaît pour la toute première fois en 1939 dans le comics Motion Picture Funnies Weekly #1, mais qui est véritablement définie en 1983.

Les différentes réalités

Lorsqu'America Chavez et Doctor Strange parcourent différents univers le temps d'une séquence psychédélique totalement dingue, le public averti peut reconnaître quelques lieux assez célèbres dans l'univers Marvel. C'est assez furtif mais les deux héros passent dans différents mondes dont l'un d'entre eux est peuplé de dinosaures. Une référence évidente à la Terre Sauvage, un lieu secret caché en Antarctique, qui a joué un rôle important dans l'histoire des certains héros comme Spider-Man, Wolverine, ou encore Ka-Zar et Shanna.

La Terre Sauvage ©Marvel Comics

Un autre monde dans lequel le duo se téléporte offre un aperçu sur la tête d'une immense statue. Il s'agit d'une référence brève au Tribunal Vivant. Un être mystique d'une puissance hallucinante responsable de la protection du multivers dans les comics. Il est apparu pour la première fois en 1967, et a déjà été teasé à deux reprises dans le MCU, à l'occasion du premier Doctor Strange et dans la série Loki.

La fondation Baxter

Lorsque le variant de Christine Palmer fait son apparition, elle fait une référence à la fondation Baxter. Un clin d'œil évident aux 4 Fantastiques qui habitent le Baxter Building sur la Terre-616. Sur la Terre-838, où Dr Strange rencontre les Illuminati, la fondation Baxter fait des recherches sur le multivers connu et inconnu.

« I can do this all day »

Steve Rogers (Chris Evans) - Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Marvel Studios n'oublie pas d'offrir quelques références à sa propre continuité. C'est notamment le cas quand Captain Carter lâche une petite réplique emblématique à La Sorcière Rouge lors de leur affrontement. En effet, la célèbre guerrière n'hésite pas à reprendre une réplique culte de Captain America avec cette punchline devenu propre au personnage :« Je peux faire ça toute la journée ».

Ultron

Ultron (James Spader) - Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

On le savait dès la bande-annonce. Des sentinelles d'Ultron, déjà présentes dans Avengers : l'ère d'Ultron et dans la série What If... ?, se sont greffées à l'aventure de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais le film nous révèle finalement qu'il s'agit d'Ultron lui-même. Beaucoup de fans pensaient que ces sentinelles seraient des robots reconditionnés, mais une courte réplique d'une de ces sentinelles confirme qu'il s'agit bien d'Ultron en personne. L'un des robots ordonne effectivement à la Sorcière Rouge de s'arrêter en disant « Ultron t'ordonne de te stopper ». Malheureusement pour les fans, l'Ultron Prime n'a pas daigné affronter lui-même Wanda. Dommage.

Des références à Cauchemar et Mephisto

Ça fait un moment que les fans réclament leur apparition. Mephisto, le roi des enfers, est déjà teasé à plusieurs reprises, que ce soit dans WandaVision comme dans Loki. Pourtant, le célèbre démon se fait encore désirer. Les références multiples aux enfers, et au monde des rêves et des cauchemars dont Cauchemar est le souverain, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sont un moyen de préparer le terrain pour les apparitions prochaines de ces deux personnages ultra puissants de l'univers Marvel Comics.