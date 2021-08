Doctor Strange 2 : Benedict Cumberbatch promet un film incroyable

Le comédien Benedict Cumberbatch, qui incarne le Dr Strange dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), promet que le film « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » sera totalement dingue !

Doctor Strange 2 : un film de dingue en prévision

Dr Strange est un personnage emblématique de l’histoire des comics. Le Sorcier Suprême rejoint le MCU en 2016, lorsque Scott Derrickson est chargé de mettre en scène le film Doctor Strange. Ce dernier est largement apprécié par les critiques et les spectateurs et rapporte plus de 677 millions de dollars de recettes au box-office. Par la suite, ce héros est revenu dan Thor : Ragnarok, dans Avengers : Infinity War et dans Avengers : Endgame.

Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Forcément, face au succès du personnage, Marvel Studios a décidé de se lancer dans la production d’une suite. Attendu pour le 23 mars 2022, le long-métrage est actuellement en tournage sous la direction de Sam Raimi. Ce dernier va d’ailleurs étudier le concept des multivers à travers son film, qui sera étroitement lié à la série Loki et aux films Spider-Man : No Way Home et Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Outre la présence de Benedict Cumberbatch, le casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se compose également de Rachel McAdams de retour en Christine Palmer, de Chiwetel Ejiofor qui devrait revenir dans le rôle de Mordo, mais surtout d’Elizabeth Olsen en Sorcière Rouge et de Tom Hiddleston en Loki. Les trois plus grands sorciers de l’univers Marvel vont donc être réunis, logiquement pour stopper Kang.

Benedict Cumberbatch chante les louanges de Sam Raimi

Lors d’une interview avec Zoe Ball Breakfast Show, Benedict Cumberbatch a fait l’éloge du réalisateur Sam Raimi. Bien qu’il soit resté discret sur l’intrigue du film, et sur d’éventuels spoilers, Cumberbatch a teasé l’importance du métrage :

Je dirais que Sam Raimi est un maître du genre. Sa présence, son amitié, sa mise en scène, tout ça, il était juste vraiment, vraiment brillant. C'est tout ce que je peux dire, car cela pourrait me causer des ennuis. C'est assez dingue, je dirais que l'indice est dans le titre, c'est le multivers de la folie, ils sont allés très loin cette fois.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

Le MCU est souvent critiqué pour proposer des productions qui se ressemblent énormément, et qui sont parfois aseptisées. Mais Doctor Strange in the Multiverse of Madness est censé proposer autre chose, et devrait logiquement être le premier film « horrifique » de la licence. En tout cas, tout le monde a l’air très enthousiasmé par ce projet. Et c’est plutôt bon signe !