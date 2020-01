Doctor Strange 2 : Kevin Feige annonce de nouveaux personnages

Vous avez aimé ? Partagez :

Qui seront les prochains personnages à intégrer le Marvel Cinematic Universe ? Une question qui est sur toutes les lèvres depuis la sortie de « Avengers : Endgame », prévu pour marquer un véritable tournant dans le MCU. Selon Kevin Feige, quelques nouveaux apparaîtront pour la première fois dans « Doctor Strange 2 ».

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est sans doute l’un des films les plus attendus de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. En effet, en plus de présenter la suite des aventures de Stephen Strange, celui-ci sera rejoint par la Sorcière Rouge et tous deux exploreront des univers parallèles restant jusqu’ici inédits dans les films. Le long-métrage serait aussi l’occasion pour certains personnages morts de faire leur grand retour. De plus, nous savons que le scénario sera très lié à la série prévue sur le personnage de Loki.

Il n’en fallait pas plus aux fans pour imaginer les plus folles théories, comme par exemple le fait de placer la Sorcière Rouge en grande méchante du film. Toujours est-il que Doctor Strange in the Mutiverse of Madness promet bien des surprises autant sur le fond que sur la forme. En effet, en juillet dernier, Scott Derickson, réalisateur du long-métrage, nous promettait le premier film d’horreur du MCU.

De nouveaux personnages

En plus de tout ce qui a été dit plus haut, ce second volet de Doctor Strange sera aussi l’occasion d’introduire de nouveaux personnages au sein du MCU. Comme le relève ComingSoon, Kevin Feige, président des studios Marvel, s’est laissé aller à quelques confidences sur le film au cours d’un discours à la New York Film Academy :

Le prochain Doctor Strange, par exemple, présente de nouveaux personnages du MCU qui feront leurs débuts dans ce film. Vous ne devinerez jamais qui ils sont, mais nous avons trouvé un moyen sympa de tout faire fonctionner parce que nous voulons faire un type de film bien particulier. Il y a un personnage avec qui nous avons toujours voulu faire quelque chose qui irait très bien dans ce film.

Une raison de plus pour que Doctor Strange in the Mutiverse of Madness sorte du lot. Reste à savoir qui seront ces nouveaux personnages à intégrer le MCU. Pour le savoir, il faudra attendre les annonces officielles de la part de Marvel.

Pour rappel, le film débarquera dans les salles obscures françaises le 5 mai 2021. Juste avant, nous reverrons la Sorcière Rouge dans la série WandaVision, qui devrait être disponible au printemps 2021 sur Disney+, voire dès 2020 d’après les dernières informations.