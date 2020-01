Doctor Strange 2 : un premier synopsis a été dévoilé par Marvel

Vous avez aimé ? Partagez :

Attendu en 2021, « Doctor Strange in the multiverse of madness » partage un premier très court synopsis. De quoi révéler l’élément principal de l’intrigue à venir, sans trop en dévoiler. Benedict Cumberbatch sera de retour dans la peau du personnage

Malgré le départ de Scott Derrickson, Doctor Strange dans le multivers de la folie continue sa production. Attendu pour le 5 mai 2021, le film verra le retour de Benedict Cumberbatch dans le rôle du Dr Strange. Benedict Wong interprètera toujours Wong, et Rachel McAdams devrait revenir dans la peau de l’infirmière Christine Palmer, sans pour autant être confirmée au casting pour le moment. En attendant le début du tournage, qui devrait commencer cette année, Marvel Studios partage le premier synopsis officiel de Doctor Strange 2.

Une suite logique

« Après les événements de Avengers : Endgame, le Dr Stephen Strange continue ses recherches sur la pierre du temps. Mais un vieil ami devenu ennemi cherche à détruire tous les sorciers sur Terre, détournant les plans de Strange pour provoquer un mal indicible. »

Que nous raconte ce court synopsis ? Déjà, que le film se passera bien après Avengers : Endgame. Ensuite, que Dr Strange s’intéresse toujours à la pierre du temps, qu’il était alors chargé de protéger. Pourtant, le Sorcier Suprême n’en est plus le propriétaire, puisque Captain America a rapporté la gemme dans sa ligne temporelle. Ses recherches pourraient faire partie intégrante de l’intrigue. Enfin, ce résumé annonce le retour du baron Mordo, incarné par Chiwetel Ejiofor dans le premier film. Doctor Strange se concluait sur ce personnage, à la recherche de davantage de pouvoirs. Pourtant, il n’est pas encore fait mention de l’acteur dans la distribution.

Doctor Strange dans le multivers de la folie permettra également le retour d’Elizabeth Olsen dans la peau de La Sorcière Rouge. La puissante mutante travaillera avec, ou contre, le Sorcier Suprême. Une réunion de magiciens qui promet d’être explosive. Il se murmure également que le puissant Cauchemar pourrait être l’antagoniste principal du métrage. De quoi largement séduire les fans de comics.

Mais pour le moment la production recherche activement un remplaçant à Scott Derrickson. Le studio avait promis que la suite aurait des penchants horrifiques, d’où la présence du réalisateur de Sinister. Malheureusement, à cause de différents artistiques, ce dernier a abandonné le navire. Ce qui laisse suggérer que Marvel ne veut pas non plus d’un film trop horrifique…