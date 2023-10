Doctor Strange 2 : Scott Derrickson dit (honnêtement) pourquoi il n'a pas réalisé le film

Malgré le succès du premier "Doctor Strange", Scott Derrickson n'a pas réalisé la suite "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Le cinéaste explique ses raisons et sa volonté de ne pas créer "une monstruosité".

Doctor Strange 2 : un suite plus horrifique

C'est en 2016 que sortait sur les écrans Doctor Strange, le 14e film du Marvel Cinematic Universe (MCU). On y découvrait alors un nouveau super-héros, le Dr Stephen Strange, qui après un accident de voiture se rend à Katmandou dans l'espoir de retrouver ses capacités. Son voyage l'amène à rencontrer l'Ancien, une mage puissante qui dispose du titre de Sorcier suprême, et qui accepte d'enseigner à Strange des arts mystiques qui feront de lui un puissant sorcier.

Porté par Benedict Cumberbatch, Doctor Strange a été un beau succès pour Marvel avec plus de 677 millions de dollars de recettes au box-office mondial. L'acteur a alors repris son rôle dans plusieurs productions du MCU, avant de revenir pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), le 28e long-métrage du MCU, aux côtés d'une excellente et terrifiante Elizabeth Olsen en Wanda.

Elizabeth Olsen - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel

L'approche de Doctor Strange 2 se veut beaucoup plus sombre avec un penchant pour l'horreur (du moins pour une production Marvel). Le film devait d'ailleurs comporter une scène ultra gore mais qui a été coupée au montage. De là, Scott Derrickson semblait tout indiqué pour rempiler à la réalisation.

Le cinéaste s'était en effet fait remarquer dans le genre horrifique avec L'Exorcisme d'Emily Rose (2005), Sinister (2012) ou encore Délivre-nous du mal (2014). Pourtant, en dépit du succès du premier film, ce n'est pas lui qui réalisa la suite, mais un autre adepte de l'horreur : Sam Raimi.

Scott Derrickson revient sur son départ

Il y a forcément eu des interrogations sur ce changement de réalisateur. Et les déclarations de l'époque ont pu être prises comme de la langue de bois. Le fameux "différents créatifs" étant souvent utilisé dans ce genre de cas. Scott Derrickson a donc décidé de revenir sur son départ, à l'occasion d'un épisode du podcast The Discourse. Le cinéaste confirme alors que ce qui avait été dit était vrai.

Nous avions vraiment des différences créatives. Le film que je voulais faire et la manière dont je voulais le faire étaient différents. Il était de plus en plus évident (qu'avec le studio) nous avancions l'un contre l'autre.

Scott Derrickson ne dit pas ce qu'il avait en tête, mais d'après lui, sa vision était juste différente de ce que souhaitait faire Marvel. Le cinéaste a alors préféré se retirer pour éviter que le résultat devienne "une monstruosité".

C'est comme ça qu'on fait un très mauvais film, je pense. Quand le producteur ou le studio et le cinéaste font des films différents, on se retrouve avec une monstruosité et c'est pour ça que j'ai dû partir.

Suite à cela, Marvel a donc engagé Sam Raimi. Et malgré son départ, Scott Derrickson affirme être toujours en bons termes avec le producteur Kevin Feige et Marvel en général. De plus, à la place de Doctor Strange 2, le réalisateur a pu faire Black Phone, sorti dans les salles en juin 2022.