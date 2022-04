Doctor Strange 2 : un nouveau teaser montre les enfants de Wanda et évoque Nightmare

Nous sommes dorénavant à moins d'un mois de la sortie de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». L'occasion pour Marvel Studios d'accélérer encore un peu plus la promotion du film avec un tout nouveau teaser qui contient des éléments importants.

Doctor Strange 2 : plus que quelques semaines à attendre

Attendu le 4 mai prochain, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ne cesse de faire parler de lui. Réalisé par Sam Raimi, le long-métrage va raconter la suite des aventures de Strange au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le récit va prendre place directement après les événements de Spider-Man : No Way Home et expliquer comment Strange va devoir réparer ses erreurs en voyageant à travers le multivers.

Si le film est autant attendu, c'est parce qu'il devrait proposer des réunions inédites dans le MCU. Ce sera une sorte de Spider-Man : No Way Home en plus grand et plus fort. On sait, par exemple, que Patrick Stewart va revenir dans la peau de Charles Xavier pour les besoins du film. Et il se murmure que de nombreux autres personnages, qu'ils soient anciens, issus d'autres franchises, actuels ou encore jamais introduits, pourraient apparaître dans le long-métrage de Sam Raimi.

Dr Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Un tout nouveau teaser (ou plutôt spot TV) de Doctor Strange in the Multiverse of Madness vient d'être partagé par Marvel Studios. 30 courtes secondes qui proposent cependant un nombre impressionnant de références et de clin d’œil aux comics. Cela annonce du très lourd concernant le film de Sam Raimi. En effet, en quelques secondes Marvel Studios a totalement obnubilé les fans.

Dans le multivers des références

Premièrement, le mot Nightmare est encore une fois prononcé, cette fois non pas par Strange comme dans la première bande-annonce, mais par Wanda. Un élément qui relance évidemment l'hypothèse de la présence de Cauchemar (Nightmare en VO) dans le film. Pour rappel, Nightmare est un puissant antagoniste de Dr Strange, roi du monde des rêves, qui se nourrit des cauchemars des humains pour gagner en puissance. On avait déjà, par le passé, rédigé tout un article à son sujet.

Nightmare - Dr Strange ©Marvel Comics

Ensuite, et là on s'en doutait aussi un peu, les enfants de Wanda sont de retour. Souvenez-vous, dans WandaVision, La Sorcière Rouge se crée une réalité dans laquelle Vision est encore vivant. Elle emménage avec lui pour une vie, et ils ont même des enfants. Sauf que ces derniers disparaissent en même temps que Westview, et toute la folie illusoire de notre héroïne. Cependant, la scène post-générique de la série suggérait que ses enfants étaient toujours vivants, dans une autre réalité. Visiblement, Wanda va retrouver la trace de ses deux petits garçons, qui ne sont autre que Wiccan et Speed dans les comics.

Autre élément de ce teaser, la présence d'un monstre inédit dans le MCU. Sur un plan de ce court teaser, Wong et Wanda combattent côte à côte, aidés par une énorme créature non identifiée. On ignore encore d'où provient ce gros monstre, mais il y a de forte chance pour qu'il vienne du multivers. Le teaser nous rappelle aussi que Dark Strange est de la partie. Le personnage a même retrouvé son troisième œil de cyclope, déjà représenté dans la série What If... ?.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Enfin, un dernier élément a attiré l'attention des fans : l'accent sokovien de Wanda. La Sorcière Rouge semble en effet reprendre son accent d'origine dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Son accent d'enfance revient lorsque Wanda se sent menacée ou lorsqu’elle est ramenée à des souvenirs familiaux. La dernière fois qu'elle l'a employé, c'était quand elle était prise de folie dans WandaVision. Ce qui suggère que la magicienne pourrait de nouveau basculer du côté obscur. En tout cas, toutes ces images promettent un film totalement dingue. Grosse hâte, et on n'est pas les seuls !