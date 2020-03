Dracula : après Invisible Man, Blumhouse prépare un reboot

Blumhouse a bien aidé Universal en donnant une nouvelle vie à L'Homme Invisible dans le film de Leigh Whannell. La collaboration entre les deux va se prolonger avec un film Dracula en préparation. La recette sera la même, avec un budget plutôt modeste. Et une réalisatrice est déjà engagée pour le diriger !

Après un départ tout bonnement catastrophique avec La Momie, Universal a rapidement revu sa position au sujet de son Dark Universe. Ce projet de films connectés passe à la trappe mais les monstres mythiques qu'ils détiennent vont quand même pouvoir revenir sur les écrans, d'une autre manière. L'objectif, désormais, est de simplement faire des projets indépendants. Le premier à avoir vu le jour est Invisible Man. Jason Blum, qui cumule les succès dans le cinéma de genre, étant impliqué dedans, en mettant sa recette fétiche (un budget modéré pour une liberté créative large et une impossibilité de se louper au box-office) au service d'une des figures majeures des Universal Monsters. Il va en aider une seconde à faire son retour et pas n'importe laquelle puisqu'il s'attaque désormais à Dracula !

Leigh Whannell, le réalisateur d'Invisible Man, s'était récemment attardé sur la manière dont il aimerait aborder cette mythologie. Sa vision était intéressante mais ce n'est pas lui qui sera aux commandes de cet autre reboot. The Hollywood Reporter indique que c'est Karyn Kusama qui a été engagée pour signer le script et se charger de la mise en scène. En prolongeant sa collaboration avec Blumbouse, Universal veut faire un coup à la Invisible Man, à savoir donner une nouvelle vie au vampire le plus célèbre du monde par le biais d'un projet au budget contrôlé. Même sans voir ce qu'il va en sortir, on peut déjà parler de succès financier. Parce que Dracula est inscrit dans l'imaginaire collectif et que la somme mise sur la table sera facilement remboursable.

Un Dracula dans l'ère du temps

L'idée sera encore une fois de trouver une voie contemporaine pour traiter le personnage, sans refaire ce qui a été fait (en bien ou en mal) dans les films existants. On peut s'attendre à une relecture moderne mais quelles seront ses spécificités ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Karyn Kusama est un peu familière avec le cinéma horrifique, elle a mené Megan Fox dans Jennifer's Body et a signé The Invitation. La dernière fois qu'elle s'est illustrée, c'était sur grand écran pour l'enragé Destroyer avec Nicole Kidman et à la télé avec l'excellente série The Outsider.

Universal complète une liste déjà bien épaisse de projets en préparation. James Wan travaille sur quelque chose avec Robbie Thompson au scénario, Dexter Fletcher s'occupera d'un film dans l’univers de Dracula sur le serviteur Renfield, Amy Pascal est sur le point de ressusciter la La Fiancée de Frankenstein et Paul Feig donnera vie à la mystérieuse Dark Army.