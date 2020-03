Dracula : Leigh Whannell (Invisible Man) a des idées pour un reboot

Vous avez aimé ? Partagez :

Le nom de Leigh Whannell revient de nombreuses fois dans l’actualité, parce que le « Invisible Man » qu’il vient de livrer est très convaincant. Le réalisateur aimerait bien s’occuper d’un autre personnage mythique d’Universal : Dracula. Et il sait même déjà comment il faudrait l’utiliser.

Le départ avorté du Dark Universe n’empêche pas Universal de dépoussiérer les monstres de son catalogue et l’Homme Invisible s’est offert une actualisation flamboyante grâce à Leigh Whannell. Sa troisième réalisation, après Insidious 3 et Upgrade, est une grand réussite que la presse encense (voir notre critique) et que le public récompense (quasiment 50 millions de dollars au box-office mondial pour son premier WE d’exploitation). Invisible Man s’est fait avec Blumhouse, en reprenant sa célèbre recette. Peu d’argent mis sur la table (le budget ne dépasse pas les 10 millions) pour travailler avec liberté. Tout ce que produit Jason Blum n’est pas bon mais, là, le film rejoint la liste des coups réussis.

Leigh Whannell est en première ligne pour recevoir les compliments. C’est mérité, car cette nouvelle interprétation de l’Homme Invisible s’avère efficace et dans l’air du temps au niveau de son traitement. Le Dark Universe a été annulé mais Universal garde en tête un plan pour ramener un à un ses monstres mythiques. Au même moment où Invisible Man entame sa carrière dans les salles, on apprend que Whannell a signé pour deux films avec Blumhouse pour des futures productions sur lesquelles il sera impliqué. La connexion se fait rapidement dans notre esprit et on imagine qu’il pourrait avoir l’opportunité de manier d’autres Universal Monsters. Pourquoi pas Dracula ? Dans une interview pour Bloody Disgusting, il dévoilé dans quel sens il aimerait travailler s’il se retrouvait aux commandes de ce reboot :

Je pense que la meilleure chose à faire avec Dracula est de le déshabiller. De son iconographie, des choses qui ont été ajoutées sur lui plus tard. Je pense à ça. Enlever la cape et tout le reste, plein d’éléments qui ne sont pas dans le roman de Bram Stoker. C’est venu ensuite avec la pièce de théâtre et la version cinéma de Bela Lugosi. Je pense que j’essaierai de capter l’essence de ce qui rend Dracula effrayant, ce qui est, pour moi, son absence de pitié. La manière dont il peut mentir… Ce n’est pas un romantique. Il a besoin de boire du sang. Quel parallèle pouvez-vous faire dans la vie avec quelqu’un qui n’a pas de pitié ? C’est un psychopathe, non ? Un psychopathe… J’aimerais réduire le personnage à ça et en faire simplement un psychopathe. Une personne qui n’en a rien à f**tre. Peut-être qu’il boit du sang mais au-delà de ça, il n’a pas de cape, pas d’éclairs, pas de brouillard, pas de loups. C’est juste un psychopathe qui boit du sang.

Ce Dracula peut-il tenter Universal ?

Une vision intéressante avancée par Whannell, qui aimerait réinventer Dracula sans se conformer à une mythologie trop chargée en éléments superflus. Ses déclarations ne veulent pas dire qu’il travaille dessus et rien n’indique que ce sera le cas pour le moment, mais on aimerait bien, maintenant qu’on a des indices, le voir diriger le vampire au cinéma. Il a justement réussi son coup avec l’Homme Invisible en essayant de lui apporter de la nouveauté, de ne pas recopier ce qui a été fait dans les précédents essais. Le résultat étant celui que l’on connaît, nous sommes convaincus qu’il pourrait dépoussiérer à merveille le mythe Dracula.

Ce traitement, plus réaliste, pourrait entrer en adéquation avec la formule Blumhouse et ne pas nécessiter de gros moyens de production. Dracula serait traité comme un tueur en série et on voit bien l’intrigue se dérouler de nos jours. On espère qu’Universal entendra ces arguments. Dans un autre genre, le studio aurait engagé Dexter Fletcher pour s’occuper d’un long-métrage dans l’univers de Dracula qui s’attardera sur Renfield, serviteur et victime du vampire.

En attendant, Leigh Whannell doit maintenant se pencher sur le remake de New York 1997…