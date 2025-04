Dragons : grande annonce sur le futur de la franchise

Alors que le film en live action "Dragons" n’est même pas encore sorti dans les salles, son réalisateur a fait une grande annonce lors du CinemaCon de Las Vegas.

Dragons, une franchise au succès fou

Parmi les franchises de DreamWorks, celle de Dragons possède une très grande fan base. Les trois films animés librement adaptés des livres Harold et les Dragons de Cressida Cowell ont eu un grand succès. Les fans ont également été nombreux à se plonger dans les séries d’animation ou autres jeux vidéo et bandes dessinées de cet univers.

Face à un tel engouement, Universal a fait le pari d’adapter l’histoire de Dragons sous une nouvelle forme. Le studio nous proposera ainsi bientôt un long-métrage en live action basé sur le premier film d’animation de la franchise. On retrouvera donc Harold et Krokmou, le jeune viking et le dragon qui se lient d’amitié peu de temps après s’être rencontrés.

La suite du film en live action déjà officialisée !

Les révélations s’enchaînent lors du CinemaCon de Las Vegas. Le titre de Spider-Man 4 ou John Wick 5 ont notamment été annoncés ces derniers jours par différents studios. Et comme le rapporte Deadline, une grosse annonce a aussi été faite sur le film Dragons en live action. Ainsi, son réalisateur, Dean DeBlois, a officialisé le développement d’une suite !

Et ce n’est pas tout. Dragons 2 a même déjà une date de sortie ! Celle-ci a également été partagée par Dean DuBlois. On sait donc d’ores-et-déjà que ce nouveau film arrivera dans les salles nord-américaines le 11 juin 2027. En France, il devrait donc être dévoilé deux jours plus tôt, soit le mercredi 9 juin 2027.

Un très bon signe pour le premier film

La décision prise par Universal d’officialiser Dragons 2 avant même la sortie du premier film est un très bon signe pour celui-ci. Car Deadline explique que le studio a été tellement enthousiasmé par ce premier opus qu’il a immédiatement donné son feu vert pour la suite.

Si transposer un long-métrage d’animation si populaire en film en live action était un choix risqué, la décision d’Universal d’enclencher la suite avant sa sortie laisse donc penser que la nouvelle version de Dragons très réussie. On pourra en juger dans un peu plus de deux mois. Le film sortira dans les salles françaises le 11 juin prochain.