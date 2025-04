Spider-Man 4 : on connaît enfin le titre du film et il donne un gros indice

Tom Holland a lâché une information que les fans attendaient de connaître depuis plusieurs mois sur "Spider-Man 4" : il a révélé le titre de ce nouveau long-métrage.

Spider-Man 4 est en développement

No Way Home a été un incroyable carton. Il a rapporté plus d’1,9 milliards de dollars dans le monde, selon les chiffres de Box Office Mojo. Après cela, un quatrième film Spider-Man avec Tom Holland a longtemps été au cœur de rumeurs, avant d’être enfin officialisé. Nous savons désormais avec certitude que l’acteur britannique reviendra bel et bien jouer Peter Parker dans un nouvel opus.

Le retour de Zendaya dans le rôle de MJ a également été confirmé. On sait aussi que Destin Daniel Cretton réalisera ce nouveau film, prenant la succession de Jon Watts, qui avait signé les trois premiers opus. En revanche, plusieurs mois après la confirmation officielle du développement de Spider-Man 4, le film n’avait toujours pas de titre officiel. Cependant, cela vient de changer.

Le titre du film est connu !

Tom Holland n’a pas pu se rendre en personne au CinemaCon qui se déroule actuellement à Las Vegas. En revanche, lors du panel consacré à Spider-Man 4, l’acteur est apparu dans un message vidéo pour annoncer une nouvelle longtemps attendue par les fans : le titre du long-métrage. Ainsi, on sait grâce à lui que ce quatrième opus s’intitulera Brand New Day.

Ce titre pourrait être traduit par Nouveau jour en français. Ce qui illustre bien le nouveau départ pris par le super-héros, suite aux événements de No Way Home. Comme rapporté par The Hollywood Reporter, Destin Daniel Cretton a en outre promis lors du CinemaCon que Spider-Man 4 nous proposerait quelque chose « que l’on n’a pas vraiment vu avant ».

Sortie retardée

Concernant sa date de sortie, Spider-Man 4 a pris du retard en février dernier. Désormais, le film est prévu pour le 31 juillet 2026 dans les cinémas nord-américains. Selon toute vraisemblance, il sortira donc le 29 juillet 2026 en France.

Pour rappel, Sadie Sink a récemment rejoint le casting du film. Il se murmure que l’interprète de Maxine dans Stranger Things pourrait être le nouveau visage de Jean Grey, même si cela ne reste qu’une rumeur à l’heure actuelle. On en saura plus dans les prochains mois. En attendant, Tom Holland et Zendaya sont de leur côté occupés actuellement sur le tournage d’un projet très ambitieux : L’Odyssée de Christopher Nolan.