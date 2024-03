"Un des plus brillants films de SF :" Steven Spielberg s'enflamme pour ce grand succès

Entre la réception très chaleureuse de la presse et du public, l'excellente performance au box-office mondial (579 millions de dollars de recettes en un mois), Dune 2 de Denis Villeneuve a répondu avec brio aux attentes, qui étaient élevées. Et pour parfaire ce succès, Denis Villeneuve reçoit aussi les félicitations de ses pairs. Christopher Nolan, avant la sortie du film dans les salles, avait ainsi établi une comparaison flatteuse avec Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque. C'est maintenant au tour de Steven Spielberg de témoigner toute son admiration au sujet de ce nouveau film Dune.

Lors du dernier épisode en date du podcast "Director's Cut", le fameux cinéaste, réalisateur de Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan et La Guerre des mondes, a ainsi déclaré à Denis Villeneuve :

Tu as fait un des plus brillants films de SF qu'il m'ait été donné de voir. (...) C'est un honneur pour moi d'être assis à tes côtés et de parler avec toi. Je commencerais par dire que certains cinéastes sont des bâtisseurs de mondes. La liste n'est pas longue et nous en connaissons beaucoup. À commencer par Méliès, Disney, Kubrick et George Lucas. J'inclus aussi Ray Harryhausen dans cette liste. Fellini a construit ses propres mondes. Tim Burton. Évidemment, Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La liste est longue, mais elle ne l'est pas tant que ça, et je crois profondément, ardemment, que tu en es l'un des membres les plus récents.